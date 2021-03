Ciencia.-Perseverance graba el ruido de sus ruedas circulando en Marte

18/03/2021 Perseverance graba el ruido de sus ruedas circulando en Marte. El rover Perseverance de la NASA grabó un audio de sí mismo circulando sobre la superficie del Planeta Rojo, agregando una dimensión completamente nueva a la exploración de Marte. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH



El rover Perseverance de la NASA grabó un audio de sí mismo circulando sobre la superficie del Planeta Rojo, agregando una dimensión completamente nueva a la exploración de Marte.



Cuando el rover Perseverance comenzó a hacer huellas en la superficie de Marte, un micrófono sensible que lleva marcó una novedad: los golpes, sonidos metálicos y traqueteos de las seis ruedas del robot mientras rodaban sobre el terreno marciano.



"Mucha gente, cuando ve las imágenes, no aprecia que las ruedas sean de metal", dijo Vandi Verma, ingeniero senior y conductor de un vehículo de superficie en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. "Cuando conduces con estas ruedas sobre rocas, en realidad es muy ruidoso".



Más de 16 minutos de sonidos del recorrido de 27,3 metros de Perseverance el 7 de marzo fueron capturados por el micrófono de entrada, descenso y aterrizaje (EDL) de Perseverance, que permanece operativo en el rover después de su histórico aterrizaje el 18 de febrero. El micrófono estándar se agregó al rover para ayudar a llevar al público durante el viaje durante el aterrizaje, pero los miembros de la misión también han estado ansiosos por escuchar los sonidos de la superficie.



"Si escucho estos sonidos conduciendo mi automóvil, me detengo y pido que lo remolquen", dijo en un comunicado Dave Gruel, ingeniero principal del subsistema de cámara y micrófono EDL de Mars 2020. "Pero si te tomas un minuto para considerar lo que estás escuchando y dónde se grabó, tiene mucho sentido".



Se han publicado dos versiones del clip de audio. La primera versión presenta más de 16 minutos de sonidos crudos y sin filtrar del rover que viaja en el cráter Jezero. En él se puede escuchar el ruido generado por la interacción del sistema de movilidad de Perseverance (sus ruedas y suspensión) con la superficie, junto con un ruido de rascado agudo. El equipo de ingeniería de Perseverance continúa evaluando la fuente del ruido de raspado, que puede ser una interferencia electromagnética de una de las cajas electrónicas del rover o interacciones entre el sistema de movilidad y la superficie marciana. El micrófono EDL no estaba diseñado para operaciones de superficie y tenía pruebas limitadas en esta configuración antes del lanzamiento.



La segunda versión es una compilación más corta de sonidos de la grabación en bruto más larga de la unidad. Para esta versión de 90 segundos, los ingenieros de la NASA combinaron tres segmentos del archivo de audio sin procesar, procesándolos y editándolos para filtrar algo del ruido.



Este primer audio de un viaje a través de la superficie marciana se une a una creciente lista de reproducción de sonidos de Marte transmitidos a la Tierra desde Perseverance. Un segundo micrófono, parte del instrumento SuperCam del rover, recogió previamente el susurro del viento marciano y el rápido tic-tac del láser del instrumento golpeando las rocas para revelar detalles de su estructura y composición. Dicha información ayudará a los científicos mientras buscan en el cráter Jezero signos de vida microscópica antigua, tomando muestras de rocas y sedimentos para ser devueltos a la Tierra en misiones futuras.



Los sonidos de la SuperCam formaban parte de una serie de controles de sistemas por los que pasó el rover, desde el desarmado del enorme brazo robótico de Perseverance hasta la realización de sus primeras observaciones meteorológicas utilizando el Analizador de dinámica ambiental de Marte.



El rover también ha estado buscando un aeródromo adecuado para que el Helicóptero Ingenuity Mars intente sus primeras pruebas de vuelo. Ahora que se ha encontrado el lugar correcto, los equipos de ambos vehículos están haciendo planes para que el rover despliegue el helicóptero, que tendrá 30 días marcianos, o soles (31 días terrestres), para completar hasta cinco vuelos de prueba.



Y luego la búsqueda de la vida antigua comenzará en serio, con Perseverance explorando un terreno que alguna vez se pensó que estaba cubierto de agua. Entre las 19 cámaras del rover y sus dos micrófonos, la experiencia estará repleta de imágenes y sonidos. Para Verma, quien ha ayudado a "conducir" los últimos cuatro rovers de la NASA en Marte, planificando sus rutas y transmitiendo instrucciones para que puedan conducir un día por terrenos inexplorados, el audio es más que genial.



"Las variaciones entre la Tierra y Marte, tenemos un sentimiento de eso visualmente", dijo. "Pero el sonido es una dimensión completamente diferente: ver las diferencias entre la Tierra y Marte, y experimentar ese entorno más de cerca".