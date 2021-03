China: "No esperamos que una reunión resuelva todos los asuntos con EE. UU."

El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, indicó que su país no espera que "una única reunión resuelva todos los asuntos entre China y EE. UU.". EPA/ANDREW GOMBERT/Archivo

Pekín, 18 mar (EFE).- El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, indicó que su país no espera que "una única reunión resuelva todos los asuntos entre China y EE. UU.", en vísperas del comienzo, este jueves, de un importante encuentro entre representantes de Pekín y Washington en Alaska.

"Por supuesto que no esperamos que un único encuentro resuelva todas las cuestiones entre China y Estados Unidos. Por eso no tenemos unas expectativas demasiado altas ni nos engañamos con esto", aseguró Cui, citado hoy por el rotativo estatal China Daily.

En declaraciones ante la prensa china destacada en EE. UU. este miércoles, Cui recalcó la línea roja oficial de no ceder un ápice en asuntos concernientes a la soberanía, la unidad nacional o la integridad territorial, cuestiones para las que "no hay espacio" ni para el acuerdo ni para las concesiones.

Estos tres temas clave para China están relacionados, entre otros, con la soberanía de Taiwán (que Pekín reclama a pesar de que la isla se gobierna de manera autónoma desde 1949), las denuncias de violaciones de los derechos humanos a minorías musulmanas en la región noroccidental china de Xinjiang y con los recortes de libertades acontecidos durante el último año en Hong Kong.

"Si (en Estados Unidos) creen que China va a ceder y llegar a acuerdos bajo presión de otros países, o que China quiere lograr resultados en este encuentro mediante la aceptación de peticiones unilaterales, creo que deberían dejar de engañarse, ya que esta actitud solo conducirá a un callejón sin salida", aseveró el diplomático.

"Vamos a dejar clara nuestra posición en esta reunión, apuntó Cui, y no nos comprometeremos ni haremos concesiones sobre esos asuntos con tal de crear la llamada 'atmósfera'. ¡Nunca haremos eso!".

UNA TOMA DE CONTACTO

El líder de la legación diplomática china en EE. UU. confió en que "ambas partes vengan con sinceridad y se marchen con una mejor comprensión del otro".

El de hoy en el estado noroccidental estadounidense de Alaska es el primer encuentro oficial entre Pekín y Washington desde que el presidente de EE. UU., Joe Biden, llegara a la Casa Blanca, el pasado mes de enero.

Por la parte china, la delegación estará encabezada por el responsable del Partido Comunista de China (PCCh) para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, y por el ministro del ramo, Wang Yi.

Del lado estadounidense, por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan.

Se trata de una primera toma de contacto después de que las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo quedaran maltrechas durante la presidencia de Donald Trump en EE. UU. (2017-2021).

Esta reunión se producirá horas después de que Blinken anunciase sanciones a 24 funcionarios chinos a los que EE. UU. responsabiliza de reducir la autonomía de Hong Kong, ciudad semiautónoma que en el último año ha visto seriamente mermadas sus libertades y mecanismos democráticos.