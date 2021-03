Boca y River no quieren quedarse afuera

Carlos Izquierdoz (d) de Boca disputa el balón con Matías Suárez de River, el 14 de marzo de 2021, en el superclásico disputado en La Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Alejandro Pagni

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- A falta de ocho jornadas, Boca Juniors y River Plate, que el domingo pasado empataron 1-1 en el superclásico, están fuera de la zona de clasificación para la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y por eso intentarán volver al triunfo ante Talleres y Godoy Cruz, respectivamente.

River Plate está sexto en la Zona A con siete puntos, a ocho del líder Colón de Santa Fe y a uno del cuarto, Banfield, que ocupa la última plaza clasificatoria para los cuartos de final.

Su rival de este sábado, Godoy Cruz, tiene siete unidades y es un rival directo en la lucha por la clasificación.

El Millonario lleva dos partidos sin victorias porque antes del empate del superclásico había caído como local por 0-1 ante el Argentinos Juniors que dirige Gabriel Milito.

El entrenador, Marcelo Gallardo, se verá obligado a modificar la defensa tras las bajas por lesión de los zagueros Javier Pinola y Robert Rojas.

Además, el lateral derecho titular Gonzalo Montiel todavía no está completamente recuperado tras haber sufrido mononucleosis y está en duda.

Su suplente, Milton Casco, fue expulsado ante Boca Juniors.

BOCA VISITA A TALLERES CON TEVEZ EN DUDA

El Xeneize está quinto en la Zona B con nueve puntos, a tres de los líderes Independiente y Vélez y a solo uno del cuarto, Lanús, que por ahora es el último clasificado para la siguiente instancia.

El capitán, delantero y emblema Carlos Tevez, que ante River Plate jugó con un esguince en un tobillo, está en duda para el encuentro del domingo ante Talleres por esa lesión.

El que ya está descartado es el defensor peruano Carlos Zambrano, expulsado ante el Millonario.

El equipo cordobés está quinto y es uno de los candidatos a clasificarse para los cuartos de final.

LOS LÍDERES

Colón, líder de la Zona A con puntuación ideal (15 unidades), recibirá el sábado a Rosario Central, octavo con siete puntos.

Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, que suman 10 enteros, se enfrentarán entre sí el viernes.

Otro partido clave será el que jugarán el sábado Independiente y Vélez, los líderes de la Zona B con doce puntos.

Si alguno gana este encuentro dará un paso clave en búsqueda de los cuartos de final.

EL DEBUT DEL 'MONO' BURGOS

El exportero Germán Burgos, quien fuera ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid y en Racing Club, asumió este martes como entrenador de Newell's Old Boys.

Su debut será el viernes ante Unión de Santa Fe en la apertura de la sexta jornada.

El conjunto rosarino está décimo segundo (de trece equipos) en la Zona B con solo un punto, a nueve de Lanús, que ocupa la última plaza de la zona de clasificación para la próxima instancia.

Su rival, Unión, está sexto con nueve unidades.

- Cronograma de partidos de la sexta jornada:

Viernes 19.03: Newell's Old Boys-Unión y Central Córdoba-Estudiantes.

Sábado 20.03: Gimnasia-Atlético Tucumán, Patronato-Huracán, Banfield-Lanús, Vélez-Independiente y Godoy Cruz-River Plate.

Domingo 21.03: Sarmiento-Defensa y Justicia, Colón-Rosario Central, San Lorenzo-Aldosivi y Boca Juniors-Talleres.

Lunes 22.03: Arsenal-Platense y Racing Club-Argentinos Juniors.

- Clasificación Zona A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Colón 5 5 0 0 12 1 15

.2. Estudiantes 5 3 1 1 9 3 10

.3. Central Córdoba 5 3 1 1 9 6 10

.4. Banfield 5 2 2 1 5 4 8

.5. Racing Club 5 2 2 1 5 4 8

.6. River Plate 5 2 1 2 6 4 7

.7. Godoy Cruz 5 2 1 2 7 8 7

.8. Rosario Central 5 2 1 2 6 8 7

.9. Argentinos 5 2 0 3 4 5 6

10. San Lorenzo 5 1 2 2 3 8 5

11. Aldosivi 5 1 1 3 8 8 4

12. Platense 5 1 1 3 3 7 4

13. Arsenal 5 0 0 5 2 14 0

- Clasificación Zona B:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Independiente 5 4 0 1 10 2 12

.2. Vélez 5 4 0 1 7 8 12

.3. Defensa y Justicia 5 3 1 1 10 5 9

.4. Lanús 5 3 0 1 7 5 9

.5. Boca Juniors 5 2 3 0 12 5 9

.6. Unión 5 2 3 0 8 6 9

.7. Gimnasia 5 1 3 1 7 5 6

.8. Talleres 5 1 2 2 4 7 5

.9. Atlético Tucumán 4 1 1 2 8 8 4

10. Huracán 4 0 3 1 4 5 3

11. Sarmiento Junín 5 0 3 2 4 11 3

12. Newell's Old Boys 5 0 1 4 3 10 1

13. Patronato 5 0 0 5 2 8 0.