Blas Cantó, Soraya Arnelas, Natalie Horler y Kate Ryan, protagonistas de la nueva campaña de FruitVegetablesEUROPE

18/03/2021 Campaña FruitVegetablesEUROPE POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR FRUITVEGETABLESEUROPE



MADRID, 18 (CHANCE)



FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) quiere poner en valor el trabajo esencial del sector realizado durante la pandemia del COVID-19 y generar un movimiento de apoyo a los agricultores europeos que promueva a su vez el consumo de frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea, frente a las importadas de terceros países. Para ello se va a llevar a cabo la campaña 'CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You', confinanciada por la Unión Europea, que generará todo un movimiento social a favor del consumo de frutas y de hortalizas.



El cantante Blas Cantó junto a Soraya Arnelas, Natalie Horner y Kate Ryan son los rostros conocidos que ruedan desde hoy en Guadalajara el vídeo promocional de la campaña. Un elenco de cuatro artistas conocidos internacionalmente que no nos puede gustar más, ya que lanzarán un mensaje muy importante: apelar al sentimiento de pertenencia a Europa, estar orgullosos del trabajo realizado por todo un sector durante los meses más duros de nuestra historia reciente. En definitiva, un reconocimiento al valor y el esfuerzo de miles de personas durante un tiempo muy complejo y finalmente una potente llamada a la acción: elegir los productos del campo de Europa.



En dicha campaña de FruitVegetablesEUROPE participan organizaciones tan destacadas y representativas como Comité de Gestión de Cítricos, Afrucat, Freshuelva, Cooperativas Agro*alimentarias de Granada/Esparrago Verde, +Brócoli, Alcachofa de España, Proexport, Asociafruit, Afruex, Apoexpa, Fedefruta y FEPEX, con la finalidad de llevar los mensajes de pertenencia y orgullo del sector a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica.