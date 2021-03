Biden ordena que las banderas ondeen a media asta por el tiroteo de Atlanta

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Washington, 18 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves que las banderas en la Casa Blanca y los edificios públicos del país ondeen a media asta por el tiroteo del martes en tres salones de masaje asiáticos en Atlanta, donde murieron ocho personas.

Biden emitió una proclamación presidencial para que se adopte esa medida "como señal de respeto a las víctimas de los actos de violencia sin sentido perpetrados el 16 de marzo de 2021 en la zona metropolitana de Atlanta".

Las banderas deberán ondear a media asta desde este jueves hasta el próximo 22 de marzo no solo en la Casa Blanca y edificios públicos, sino también en puestos y embarcaciones militares, y en embajadas en el extranjero.

La policía ha detenido a sospechoso por el tiroteo, que negó tener una motivación racista y achacó su actuación a una perturbación derivada de su "adicción sexual", aseguraron el miércoles las autoridades locales.

El suceso, que dejó ocho muertos, entre ellos seis mujeres de origen asiático, ha reavivado el debate en EE.UU. sobre los crecientes ataques de odio contra estadounidenses con raíces en Asia, que han alcanzado casi 3.800 en todo el país desde que comenzó la pandemia.

Las autoridades no han descartado por ahora que los tiroteos puedan constituir delitos de odio y siguen investigando lo sucedido, pero el miércoles revelaron que el sospechoso, Robert Aaron Long, ha negado que sus actos tuvieran una "motivación racial".

Biden no quiso pronunciarse sobre una posible motivación del sospechoso, pero afirmó que el ataque ha avivado el miedo entre los estadounidenses de origen asiático, que han sido el blanco de una ola de insultos y ataques racistas desde que comenzó la pandemia.

"Fuera cual fuera la motivación, sé que los estadounidenses de origen asiático están muy preocupados", dijo Biden en declaraciones a la prensa el miércoles.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, la primera afroamericana que ocupa este puesto, pero también la primera persona de origen asiático (su madre es de la India) en llegar a la Vicepresidencia, destacó la necesidad de mostrar "solidaridad" a la comunidad de origen asiático en el país, y de no "guardar silencio ante ninguna forma de odio".