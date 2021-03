Azpilicueta: "Pongo el brazo pero apenas hago fuerza"

César Azpilicueta, defensa español del Chelsea, analizó la acción polémica del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un derribo dentro del área al belga Yannick Carrasco con empate a cero, admitiendo que pone el brazo pero "apenas ha habido contacto". EFE/EPA/Laurence Griffiths / POOL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

"Es una acción en la que sí pongo el brazo pero apenas hago fuerza y él hace lo máximo para que el árbitro pite penalti. No ha sido suficiente, me ha salido el brazo de forma instintiva pero apenas ha habido contacto y él busca que se lo pitasen, igual que habríamos hecho todos en el otro lado", explicó en Movistar+.

Azpilicueta resaltó la superioridad del Chelsea sobre el Atlético de Madrid en la eliminatoria y la diferencia de ritmo de los dos equipos.

"Sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy difícil. Es la Champions ante uno de los mejores de Europa pero hemos sido superiores y hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones", analizó.

"En la Premier es una intensidad diferente que en España. Estamos acostumbrados a jugar con ella en nuestra liga y hemos intentado replicarla en Champions. En muchas fases hemos sido superiores. Veníamos con un resultado positivo pero había que luchar por pasar", añadió.

El capitán del Chelsea se quedó con la personalidad mostrada por su equipo para alcanzar los cuartos de final y estar entre los ocho mejores de Europa. "El Atlético tiene una identidad, compite de principio a fin y en Bucarest fue un partido muy igualado que decidió un golazo de Giroud. Pese al resultado positivo no nos íbamos a meter atrás, salimos a dominar con nuestras señas de identidad y lo hemos conseguido".