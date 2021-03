Aniversario de boda de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar

14/03/2021 INFANTA ELENA Y JAIME DE MARICHALAR EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hay bodas que tiene una repercusión social mayor que otras... y si encima uno de los dos protagonistas pertenece a la Familia Real de un país, más todavía. Es el caso de la única boda que ha tenido la Infanta Elena con Jaime de Marichalar, un matrimonio que estuvo siempre perseguido por las cámaras de la prensa y del que ya no queda nada, solo Victoria Federica y Froilán.



Como decíamos, la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se dieron el 'Si, quiero' el 18 de marzo de 1995. Un día para recordar, una ceremonia espectacular, pero un amor que estaba condicionado al fracaso. Con el paso del tiempo, ese amor se fue debilitando y ambos decidieron tomar caminos diferentes, pero no fue hasta el 13 de noviembre de 2007 cuando se hacía pública esta noticia que, por muchos rumores que hubiese, no se esperaba y que sorprendía a todos los españoles ya que se trataba de un divorcio dentro de una Casa Real.



Aunque el comunicado emitido nunca hablase de 'divorcio', todo el mundo entendía que la hija mayor del Rey Juan Carlos I y Jaime de Marichalar habían tomado caminos separados y que lo más importante para ambos eran los dos hijos que habían tenido durante sus años de amor. De hecho, las cámaras de la prensa han sido testigos en multitud de ocasiones de la buena relación que hay entre el empresario y sus dos hijos, con los que le hemos visto juntos yendo a ver alguna corrida de toros.