AMP2.- Coronavirus.- Italia reanuda este viernes la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La administración de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y Oxford se reanudará este viernes en Italia, según ha anunciado el primer ministro, Mario Draghi, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya concluido que el fármaco es "seguro y eficaz".



"El Gobierno italiano acoge con satisfacción el pronunciamiento de la EMA sobre la vacuna de AstraZeneca", ha dicho Draghi, que ha asegurado que la prioridad del Ejecutivo del país "sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones en el menor tiempo posible", ha informado la agencia de noticias Adnkronos.



Durante la jornada, Draghi ya había prometido que la campaña de vacunación se acelerará independientemente de la decisión que pudiese adoptar la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la vacuna de AstraZeneca, paralizada en varios países de la UE --entre ellos Italia--.



El primer ministro ha explicado que la paralización del uso de este fármaco fue "temporal y por precaución", a la espera de que se determinaran sus posibles efectos secundarios, y ha subrayado que "se compensarán" los posibles retrasos en la campaña, de tal forma que los esfuerzos en aras de la inmunización general de la población no se vean afectados, según Adnkronos.



"La campaña continuará con la misma intensidad, con los mismos objetivos", ha señalado Draghi, para acto seguido apuntar que los posibles "retrasos" en la entrega por parte de "algunas farmacéuticas" no se notarán por el aumento en el suministro de otras empresas. "Ya hemos tomado decisiones hacia las empresas que no cumplen los pactos", ha dicho en alusión al reciente bloqueo de las exportaciones de AstraZeneca.



Draghi ha encabezado en Bérgamo un acto en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19. Lombardía fue en un primer momento el epicentro en Italia de un brote que ha dejado ya más de 3,2 millones de casos y más de 100.000 fallecidos solo en este país. Un Bosque de la Memoria en el que se plantarán unos 850 árboles servirá de recuerdo a quienes han perdido la vida.



El Parlamento italiano ha aprobado que cada 18 de marzo se recuerde a las víctimas de la pandemia, coincidiendo con al fecha en que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a acudir al auxilio de Lombardía para trasladar los cadáveres a otras zonas del país.



UNOS 25.000 CASOS EN UN DÍA



Italia ha vuelto en marzo a niveles de contagio que no alcanzaba desde principios de noviembre, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar las restricciones, principalmente de cara a la Semana Santa. El Gobierno quiere reducir al mínimo la movilidad en estas fechas señaladas.



En total, el país acumula 3.306.711 casos desde el inicio de la pandemia, después de sumar este jueves 24.935 positivos más. Al menos 103.855 enfermos han perdido la vida por la COVID-19, 423 más que en el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad el miércoles.