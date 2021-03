Amazon ofrecerá un servicio de telemedicina a las empresas de EE.UU.

Fotografía de archivo del 22 de noviembre de 2018 muestra el logo de Amazon. EFE/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles que a partir del verano ofrecerá un servicio de telemedicina a las empresas de Estados Unidos para que las que lo compren puedan ponerlo a disposición de sus empleados, su último movimiento para adentrarse en el sector de la salud.

En una entrada en su blog oficial, la firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) indicó que el servicio podrá contratarse por parte de cualquier empresa radicada en uno de los cincuenta estados de EE.UU. y conectará a pacientes con profesionales médicos mediante una aplicación para móviles.

Una vez conectados, estos podrán conversar mediante mensajes escritos o por videoconferencia.

El servicio, bautizado como Amazon Care, lleva operativo desde 2019 en modo de prueba solo para los empleados de la compañía en el estado de Washington, donde tiene su sede, aunque desde hoy mismo ya pueden contratarlo empresas no afiliadas a Amazon en esa misma circunscripción.

"Ofreciendo a sus trabajadores Amazon Care como compensación laboral, los empleadores estarán invirtiendo en la salud y bienestar del que podría considerarse su activo más importante: sus trabajadores", indicó la firma que dirige Jeff Bezos.

En la versión de prueba ya operativa en el estado de Washington, además de la telemedicina, Amazon Care también ofrece la posibilidad de enviar a un médico al domicilio del paciente si se considera necesario, aunque esta opción por el momento no se extenderá al resto del país con la salvedad de las ciudades de Washington y Baltimore, donde llegará "en los próximos meses".

En Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores reciben el seguro médico a través de sus empleadores y el sistema sanitario (en que el sector privado es predominante) constituye un suculento mercado que mueve miles de millones de dólares anuales y por el que firmas tecnológicas como Amazon, Google y Apple están apostando con fuerza.

En 2018, Amazon alcanzó un acuerdo con el banco JPMorgan Chase y el conglomerado Berkshire Hathaway para crear una nueva empresa que se hiciese cargo de los servicios sanitarios a sus empleados, una iniciativa que no llegó a funcionar.