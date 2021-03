ACTUALIZA 1-Alemán Zverev avanza a cuartos de final en Abierto Mexicano de Tenis

(Actualiza con citas y partidos)

CIUDAD DE MÉXICO, 17 mar (Reuters) - El alemán Alexander Zverev avanzó el miércoles a los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis tras vencer al serbio Laslo Djere por 6-4 y 6-3.

En la siguiente fase, el número siete del mundo enfrentará al noruego Casper Ruud, quien eliminó al holandés Tallon Griekspoor en tres sets de 4-6, 6-3 y 7-6.

"Me sentí cómodo y jugué muy bien aunque al principio me costó trabajo, espero jugar mejor mañana. Estoy bien y me siento bien. He trabajado duro este año durante la pandemia", dijo Zverev tras el partido.

El alemán de 23 años quebró el servicio de su oponente en varias ocasiones y ganó tres juegos consecutivos para quedarse con el primer set.

El segundo clasificado del torneo que se juega en canchas de superficie dura en el balneario de Acapulco aprovechó las inconsistencias de Djere para sumar cuatro juegos consecutivos y ganar el set y partido.

En tanto, el griego Stefanos Tsitsipas, número cinco del mundo y primer clasificado del torneo mexicano, ganó fácilmente al estadounidense John Isner por 6-3 y 6-2 en un partido que duró menos de una hora.

En los cuartos de final, Tsitsipas enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime, quien eliminó al estadounidense Sebastian Korda.

En otros partidos de la segunda ronda, el búlgaro Grigor Dimitrov, el alemán Dominik Koepfer, el italiano Lorenzo Musetti y el británico Cameron Norrie eliminaron respectivamente al serbio Miomir Kecmanovic, al canadiense Milos Raonic, al estadounidense Frances Tiafoe y al italiano Fabio Fognini. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)