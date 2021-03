2-0. San Lorenzo gana a una diezmada U de Chile y se las verá con el Santos

Ángel Romero (d) de San Lorenzo disputa un balón con Nahuel Luján de U. de Chile hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre San Lorenzo y Universidad de Chile en el estadio Pedro Bidagaín en Buenos Aires (Argentina). EFE/Ronaldo Schmidt |

Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El San Lorenzo argentino se impuso por 2-0 ante la Universidad de Chile y obtuvo el pasaporte a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se enfrentará con el Santos por un lugar en la zona de grupos del torneo continental.

Franco Di Santo (m.13) y el paraguayo Ángel Romero (m.59) convirtieron los tantos del San Lorenzo que, tras el empate el miércoles pasado (1-1) en Santiago, logró imponerse en esta serie y garantizar su continuidad en la Copa Libertadores.

El conjunto chileno, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, llegó con trece bajas a este encuentro por un brote de coronavirus en la plantilla y debió disputar la definición de esta serie trasandina en inferioridad de condiciones.

Luego del empate en el encuentro de ida, San Lorenzo afrontó este compromiso con la necesidad de imponerse ante un rival debilitado y con una formación más ofensiva en busca de una diferencia que le garantice su continuidad en el certamen.

A los 13 minutos marcó el primer gol a través de un remate de cabeza de Franco Di Santo, tras un tiro de esquina, que dejó sin opciones al portero Fernando De Paul.

La Universidad de Chile, con sus limitaciones y varios valores juveniles en el once titular, intentó circular el balón para abastecer a sus delanteros Ángelo Henriquez y Joaquín Larrivey.

Sin embargo, la buena labor en defensa del elenco local, pese a la ausencia de Diego Braghieri -expulsado en el encuentro de ida- facilitó que San Lorenzo se fuera al descanso con una exigua ventaja.

En el inicio de la segunda etapa la U de Chile pudo igualar tras una jugada colectiva, pero en el minuto 59 fue San Lorenzo que anotó el segundo con una exquisita definición de Ángel Romero.

El paraguayo seis minutos después fue sustituido y no pudo ocultar su fastidio y su gesto de reprobación con el técnico Diego Dabove, que lo hace alternar entre titular y suplente.

El elenco visitante rotó el banco con los ingresos de Cristóbal Muñoz e Ignacio Castro, luego Brandon Cortés y Pablo Aranguiz pero no encontró la profundidad para al menos descontar.

San Lorenzo se medirá con el Santos brasileño, actual subcampeón de América, en la tercera fase del torneo.

- Ficha técnica:

2. San Lorenzo: José Devecchi; Andrés Herrera, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Diego Rodríguez (m.78, Sirio Cabral), Jalil Elías; Juan Ramírez (m.78, Nicolás Fernández), Ángel Romero (m.65, Bruno Pittón) y Julián Palacios (m.84, Alexis Flores); Franco Di Santo (m.84, Lucas Melano).

Entrenador: Diego Dabove.

0. Universidad de Chile: Fernando De Paul; Daniel Navarrete, Sebastián Galani, Bastian Ubal y Marcelo Morales (m.76, Ignacio Castro), Simón Contreras (m.86, Brandon Cortés), Mauricio Morales, Camilo Moya (m.86, Pablo Aranguiz) y Nahuel Luján (m.56, Thomas Rodríguez); Ángelo Henríquez y Joaquín Larrivey (m.76, Cristóbal Muñoz).

Entrenador: Rafael Dudamel.

Goles: 1-0, m.13: Franco Di Santo. 2-0, m.59: Ángel Romero.

Arbitro: el uruguayo Leodán González amonestó a Gattoni, Diego Rodríguez, Ubal, Marcelo Morales, Mauricio Morales, Moya, Henríquez y Thomas Rodríguez.

Incidencias: partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores jugado en el estadio Pedro Bidegain 'Nuevo Gasómetro', de Buenos Aires.