105-109.Antetokounmpo y Bucks cortan a Sixers racha ganadora y se les acercan

Filadelfia (EE.UU.), 17 mar (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo logró doble-doble de 32 puntos y 15 rebotes que lo volvieron a dejar como el líder indiscutible de los Bucks de Milwaukee que vencieron a domicilio en la prórroga por 105-109 a los Sixers de Filadelfia.

Los Bucks (26-14) se acercaron a un juego y medio de los Sixers (28-13), líderes de la Conferencia Este, junto con los Nets de Brooklyn, que tienen la misma marca, después de ganar a domicilio 115-124 a los Pacers de Indiana.

Los Bucks han ganado cinco partidos seguidos y 10 de los últimos 11 que han disputado.

Antetokounmpo anotó 10 puntos en el tiempo de prórroga en un enfrentamiento de dos de los mejores equipos de la Conferencia Este, que llegaron al partido con sendas rachas ganadoras de seis y cuatro triunfos consecutivos, respectivamente.

El ala-pívot All-Star de los Bucks también impuso su presencia en el juego interior al capturar 14 rebotes defensivos de los 15 con los que acabó el partido.

Sin embargo, Antetokounmpo no pudo seguir con la racha de triples-dobles consecutivos después de haberlo conseguido en los tres partidos anteriores.

Esta vez, Antetokoumpo se quedó con cinco asistencias y tuvo seis perdidas de balón.

Con el ala-pívot P.J. Tucker rumbo a Milwaukee en un traspaso que cerraron con los Rockets de Houston, Donte DiVincenzo anotó 20 puntos y el base Jrue Holiday tuvo 19 tantos que también ayudaron a la victoria de los Bucks.

Esta vez si se sintió la ausencia del pívot All-Star, el camerunés Joel Embiid, después que el alero Tobias Harris no brilló en el juego ofensivo con en los partidos anteriores y aunque logró un doble-doble de 19 puntos y 15 rebotes, no fue suficiente a la hora de evitar la derrota de los Sixers.

El escolta Danny Green logró otros 18 puntos y el reserva Shake Milton llegó a los 15 tantos con los Sixers.

Aunque el base australiano Ben Simmons repitió triple-doble consecutivo al aportar 13 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes, dos robos y puso dos tapones, no tuvo su mejor control del balón al perderlo siete veces, sin que al final pudiese ser factor ganador.