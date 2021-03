VÍDEO: Fútbol.- Tebas: "Esperamos a final de abril tener un porcentaje de público en los estadios"

Posible regreso de Cristiano Ronaldo: "Sigue siendo un genio y un crack y es un hombre hecho en el Madrid y sería bonito"



Sobre el aval de Laporta: "Hoy estará el aval y de forma correcta"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado que si las circunstancias tras la Semana Santa lo permiten, esperan poder tener un "porcentaje" de público en los estadios de LaLiga para finales de abril, y por otro lado ha confirmado que Joan Laporta presentará de forma correcta el aval económico para ser investido presidente del FC Barcelona.



"Si se dan las circunstancias, sí. Ya estamos preparados, lo hubiésemos estado hace meses, pero hay circunstancias que no podemos controlar. Llevamos un año, hemos aprendido, y esperamos que en la tercera semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios", comentó a los medios.



Tebas, que asistió al Desayuno Deportivo de Europa Press con el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, aseguró que, de la mano con CSD, Gobierno y resto de autoridades, a finales de abril se podría desplegar el plan previsto para el regreso de la afición a los estadios.



"Siguiendo lo que ha dicho la secretaria de Estado, todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida. Todo el mundo está con mucha precaución respecto a Semana Santa, momento clave para ver cómo van las cosas", reconoció.



"Esperamos que el repunte sea menor que en Navidad y nos permita volver a los estadios", apuntó Tebas, quien ve "incoherente" que se permita algo de público en otro tipo de ocio o eventos, y no en el fútbol. "Pero es así. Llevamos meses con esta circunstancia, no podemos hacer otra cosa. Si el CSD y el Gobierno y las Comunidades ven las circunstancias, pues a volver", reiteró.



Por otro lado, cree que la situación económica en tiempos de pandemia evitará que lleguen, en verano, jugadores de la talla de Kylian Mbappé o Erling Haaland a LaLiga.



"Es muy inverosímil o improbable que estos jugadores puedan estar en LaLiga. Ojalá pudiesen venir, pero hay que ser realistas. No creo que estén ninguno de estos dos jugadores", se sinceró.



Y, en cuanto a un hipotético regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, aseguró que sería "una gran noticia" para el fútbol español. "Cristiano Ronaldo sigue marcando diferencias, sigue siendo un genio y un crack y es un hombre hecho en el Madrid y sería bonito", argumentó.



'OK' AL AVAL DE JOAN LAPORTA



Javier Tebas también confirmó que Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, depositará de forma correcta el aval económico ante LaLiga para ser investido esta misma tarde. "Me consta que hoy estará el aval y de forma correcta", apuntó.



"La mayor crisis del Barça, más que económica que la deben resolver, era institucional. Deben tener estabilidad y creo que Laporta, con el equipo que viene, van a empezar a poner rumbo a ese gran club, que lo necesita", confirmó Tebas al respecto.



En cuanto a su relación con Laporta, aseguró que siguió viva tras la marcha de éste del Barça. "A Jan lo conozco de hace muchos años. Desde que dejó el fútbol nos hemos visto unas cuantas veces. Ahora hemos vuelto a hablar alguna vez. Lo importante, más que Jan se lleve bien o no conmigo, es que coja rápidamente el toro por los cuernos y saque adelante y ponga orden en el FC Barcelona", aportó.



"Convencer a Messi es una de sus funciones, es importante. Pero lo más importante, para el club y para los jugadores y para Messi, es que el club tuviera presidente. También para el mundo financiero y las instituciones del fútbol", concluyó al respecto.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



https://www.europapress.tv/politica/553519/1/tebas-espera-despues-semana-santa-pueda-poner-fecha-vuelta-estadios



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06