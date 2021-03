Trump recomienda a sus votantes que se vacunen contra la covid-19

Fotografía tomada en julio de 2020 en la que se registró al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al usar tapabocas y quien se vacunó contra la covid-19 antes de abandonar el poder, aunque no lo hizo público en su momento. EFE/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 16 mar (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recomendó este martes a los estadounidenses que se vacunen contra la covid-19, y en especial a sus votantes, el grupo que más resistencia está mostrando a recibir el suero.

"Lo recomiendo (vacunarse), y se lo recomiendo a mucha gente que no quiere vacunarse, y mucha de esa gente votó por mi para ser honestos", afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

Trump y su mujer, la exprimera dama Melania Trump, se vacunaron contra la covid-19 antes de abandonar el poder, aunque no lo hicieron público en su momento.

De hecho, los Trump fueron el único matrimonio expresidencial que no participó en una campaña de vacunación que han protagonizado Barack y Michelle Obama (2009-2017), George W. y Laura Bush (2001-2009), Bill y Hillary Clinton (1993-2001), y Jimmy y Rosalynn Carter (1977-1981).

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, instó precisamente este lunes a Trump a "alzar la voz sobre la seguridad y eficacia" de la vacuna al destacar que "todos los otros" expresidentes lo han hecho y dijo que el Gobierno de Biden apoyaría ese gesto.

En la entrevista con Fox News, Trump dijo que la vacuna contra la covid-19 "es buena, es segura y es algo que funciona".

"Pero, de nuevo, tenemos nuestras libertades y tenemos que vivir con ello y eso también lo apoyo", afirmó Trump al referirse a la gente que ha decidido no vacunarse.

Una encuesta reciente de CBS News indicó que el 34 % de votantes republicanos no tiene intención de vacunarse y que un 24 % todavía lo está sopesando, mientras que entre los demócratas tan solo un 10 % no quiere la vacuna y un 20 % todavía está indeciso.

El gobernador de Georgia -el estado que menos gente ha vacunado de todo el país-, Brian Kemp, dijo la semana pasada que se están encontrando "vacilación" entre el grupo de republicanos blancos a la hora de vacunarse.

En Estados Unidos, unos 72,1 millones de personas (un 21,7 % de la población) han recibido al menos una dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson&Johnson, de las cuales 39 millones (11,8 %) están ya completamente inoculadas.

La mayoría de estados con un menor número de población vacunada son sureños y tradicionales feudos republicanos como la misma Georgia, Alabama, Tennessee o Texas.