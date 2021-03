Trump augura que la "crisis" en la frontera con México "empeorará"

El expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. EFE/ Michael Reynolds/Archivo

Washington, 16 mar (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump criticó este martes la que consideró una crisis en la frontera con México bajo la administración de su sucesor, Joe Biden, ante el aumento en la llegada de menores inmigrantes indocumentados que atraviesan solos hacia EE.UU. y advirtió que se pondrá "peor".

"Es una crisis como pocas veces hemos tenido, y ciertamente nunca hemos tenido en la frontera, pero se va a poner peor. Quiero decir, lo que se está viendo ahora son cifras récord muy malas, pero se va a poner mucho, mucho peor con un poco de tiempo, verán esas cifras expandirse a un nivel como nunca se ha visto antes", declaró Trump a la cadena Fox News.

Trump, quien manejó con mano dura la inmigración, defendió que sus políticas estaban funcionando "mejor que nunca" en la frontera sur y aseguró que el proyecto bandera de su Gobierno, el muro con México, está "casi completo", pese a no estarlo.

"Podrían tenerlo terminado en un mes, y sería simplemente magnífico, ya es magnífico lo que se hace en áreas donde está totalmente terminado, pero solo restan pequeñas secciones y deberían terminarlo, pero destruyeron nuestro país, la gente está entrando por cientos de miles", se quejó.

El líder republicano dijo tener "un gran respeto" por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo describió como un "gran caballero".

"Tenían 20.000 soldados en nuestra frontera mientras estábamos construyendo el muro. Tenían 28.000 soldados que no permitían que la gente entrara a nuestro país, y también los detenían en su frontera norte con Honduras y El Salvador, Guatemala, los detenían para que no vinieran a México", afirmó Trump, sobre la que consideró relación "muy cercana" con México, que admitió estuvo basada en su amenaza de imponer aranceles a su vecino.

Según Trump, gracias a esa estrategia tuvieron "muy poca gente entrando" y lograron detener el tráfico de personas y de estupefacientes.

Trump se pronunció en momentos en que la Casa Blanca afronta una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detención de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

Según la cadena CBS News, más de 4.200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre ellas algunas no aptas para albergar menores.