The Jacksons: "Teníamos la obligación de hacer del mundo un lugar mejor"

Jackie Jackson, hermano del desaparecido rey del pop Michael Jackson. EFE/REMKO DE WAAL/Archivo

Madrid, 17 mar (EFE).- Embarcados en la recuperación de su repertorio más personal, The Jacksons quieren volver a dar luz al mensaje de unidad del que siempre hicieron gala en temas como el éxito "Can You Feel It?", que se reedita este viernes con una nueva mezcla y las voces de Martin Luther King y Barack Obama.

"Es algo sobre lo que siempre hemos cantado. Hemos viajado por todo el mundo y eso nos dio la oportunidad de ver cosas que no estaban al alcance de otros; estar en una posición así te obliga a intentar hacer del mundo un lugar mejor", justificaron Tito y Jackie Jackson a Efe desde el otro lado del Atlántico.

El quinteto musicofamiliar más famoso de la historia sabía de lo que hablaba tras una infancia en Gary (Indiana) que desaconsejaba salir a jugar a la calle ante los ocasionales estallidos raciales y que solo unos años después se convirtió en la primera banda negra que llegaba de gira a Australia, en los confines del mundo.

"Siempre hay cambios a mejor, a veces no tan rápidos o visibles como quisiéramos, pero esperamos que la próxima generación viva una situación mucho mejor", desearonTito y Jackie, quien coescribió junto a su celebérrimo hermano Michael el mencionado "Can You Feel It?" hace más de 40 años.

"En un momento como este, con todo el 'trumpismo', el movimiento del #BlackLivesMatter y el coronavirus, una canción así constituía un alegato político muy fuerte y necesario", justificaron ante la remezcla de esta canción publicada originalmente como parte del álbum "Triumph" (1980).

"NO PODEMOS ESTAR CELOSOS DE MICHAEL".

El disco íntegro volverá a ver la luz con material extra en abril, unas semanas después de la reedición en formato digital de sus antecesores, los tres primeros discos que hicieron para CBS/Epic: "The Jacksons" (1976), "Goin' Places" (1977) y "Destiny" (1978).

"Una de las razones por las que firmamos con ellos fue porque nos daban la oportunidad de grabar nuestras propias canciones", confirmó Jackie acerca de su salida de Motown, su primera compañía, la que los hizo célebres, razón por la que se vieron obligados a cambiar su nombre artístico de The Jackson Five a, sencillamente, The Jacksons.

Añadieron que en su decisión de cambiar de sello también pesó el enorme sistema de distribución de la actual Sony, "que llegaba a cualquier rincón del mundo". "Nuestras voces estaban cambiando, ya no éramos niños sino adolescentes, y queríamos mostrarle a la gente de lo que éramos capaces", insistió Tito, para quien el tránsito a iconos juveniles no fue complicado.

"Si lo piensas, 'ABC' fue el único sencillo más infantil que lanzamos y eso hacía que no solo nos escucharan los niños, sino también sus padres. Así hemos logrado traspasar generaciones", afirmaron.

Entre los primeros temas de su puño y letra que vieron la luz estaban "Blues Away", firmado por Michael Jackson, señalado ya entonces como la gran estrella de la formación y autor o coautor de otros "hits" como "Shake Your Body (Down To The Ground)", con varios discos en solitario y habiendo participado en una nueva versión de "The Wiz" junto a Diana Ross.

Con él a su lado, The Jacksons siguieron publicando material de manera conjunta y "Victory" (1984), el que tomó el relevo a "Triumph", se convirtió en el más vendido, en parte porque bebía directamente del éxito previo de "Thriller" (1982).

Según algunas voces, si Michael retrasó su salida definitiva del grupo fue por las presiones familiares para no dejar al resto de hermanos en la estacada y, de hecho, solo tuvo una participación testimonial en su último trabajo, "2300 Jackson Street" (1989).

"Nunca pensamos que Michael ensombreciera al resto. Sabíamos de su talento desde el primer día que lo incluimos en la banda, por eso lo pusimos delante como vocalista. Tenía mucha energía. Nuestro hermano fue el mayor artista que haya existido jamás, incluso hoy, y se apellida Jackson. No puedo estar celoso de él", aseguró Jackie, sin perder su perenne sonrisa.

Javier Herrero