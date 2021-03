Suiza.- SIX multiplica por más de tres su beneficio en 2020 tras la compra de BME y eleva un 22% sus ingresos

09/03/2021 Señal de la Bolsa y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa que se ha levantado con una subida del Ibex 35 de un 0,67% en la media sesión de este martes, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 8.500,8 enteros a las 12.10 horas, en Madrid, (España), a 9 de marzo de 2021. Esta subida se produce con los inversores pendientes de la reunión de este jueves sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



El Grupo Six, operador de la Bolsas suiza y española, registró un beneficio neto de 439,6 millones de francos suizos (casi 400 millones de euros) en 2020, frente a las ganancias de 120 millones de francos obtenidas en 2019 (unos 109 millones de euros), ha informado este miércoles la compañía.



Incluida la contribución de Bolsas y Mercados Españoles (BME), recientemente adquirida por SIX, los ingresos de explotación del operador bursátil suizo sumaron 1.376 millones de francos (1.250 millones de euros), cifra un 21,8% superior a la de 2019.



El grupo ha atribuido el aumento de sus ingresos a la contribución adicional que, desde el cierre de la operación, el pasado mes de junio, ha supuesto la adquisición de BME (196,6 millones de francos, 178 millones de euros), así como a la gran actividad comercial en las Bolsas.



Asimismo, la compañía ha explicado que la venta de 10,1 millones de acciones de Worldline produjo ganancias al grupo. Worldline sigue siendo la mayor participación de SIX, aunque ésta se ha reducido del 21,8% a un 10,7% respecto de 2019 por las transacciones realizadas por ambas partes.



El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Six ascendió el año pasado a 368,9 millones de francos (casi 335 millones de euros), con 72,8% más que en 2019.



"Este potente resultado financiero también ha influido positivamente en el EBIT y en los beneficios. La exitosa adquisición de BME continuará aumentando aún más la rentabilidad y la competitividad de SIX", subraya el grupo.



En concreto, el resultado neto de explotación (Ebit) de la compañía alcanzó los 516,6 millones de francos en 2020 (469 millones de euros), el triple que en 2019.



Para 2020, el consejo de administración de SIX ha propuesto a la Asamblea General el pago de un dividendo ordinario de 4,30 francos suizos por acción, frente a los 3,90 francos suizos del ejercicio anterior.



SIX ha destacado que este año seguirá impulsando la integración de BME con el fin de beneficiarse lo antes posible de los efectos esperados de escala y de sinergias previstas.