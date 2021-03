SIX, gestora de la Bolsa suiza y española, cuadruplica sus beneficios en 2020

GRAF1549. MADRID, 19/11/2019.- Fachada del edificio de la Bolsa de Madrid en la plaza de la Lealtad. Bolsas y Mercados Españoles (BME) se anota en los primeros compases de la sesión de este martes un alza del 2 % después de que en la jornada previa se disparase un 38 % tras lanzar el gestor de la Bolsa suiza, el grupo Six, una oferta de compra. EFE/ Ángel Díaz

Ginebra, 17 mar (EFE).- El grupo SIX, gestor de la Bolsa de Zúrich y también de los mercados bursátiles de España tras su adquisición el pasado año de Bolsas y Mercados Españoles (BME), reportó hoy beneficios netos de 439,26 millones de francos suizos (398 millones de euros) en 2020, casi cuatro veces más que en 2019.

En el ejercicio anterior los beneficios netos del grupo habían ascendido a 120,5 millones de francos suizos (109 millones de euros), indicó SIX en un comunicado.

La firma también reportó un aumento del 21,8 % en los ingresos de explotación, hasta los 1.375,9 millones de francos suizos (1.248 millones de euros), de los que 196,6 millones de francos (178 millones de euros) fueron aportados por BME.

Los gastos crecieron menos, un 9,9 % interanual, hasta totalizar 1.007 millones de francos suizos (913 millones de euros).

Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) se elevaron a 368,9 millones de francos suizos (334 millones de euros), un crecimiento del 72,8 % según las cifras de la compañía, que recomienda para este año unos dividendos por acción de 4,3 francos (3,9 euros), un aumento interanual del 10,3 %.

Con estos resultados SIX "demuestra estabilidad operativa y refuerza la competitividad del centro financiero", destacó la firma, que explicó el aumento de ingresos en factores como la misma compra de BME, por su gran contribución a los ingresos totales.

Otro factor fue la gran actividad comercial en las bolsas durante el año de pandemia, que permitió que los negocios en ese sector aumentaran un 11,7 %.

Además, SIX vendió en 2020 parte de sus acciones en la firma de servicios de pago Worldine (participaciones equivalentes a un 5,5 % del capital de la empresa), lo que contribuyó a los resultados financieros positivos de la firma zuriquesa.

Debido a la alta volatilidad del mercado durante 2020, el mercado de valores suizo registró un aumento del 18,6 % en las negociaciones, y el número de transacciones registró un aumento interanual del 55,3 % .

La alta volatilidad también ha afectado en la postcontratación, y así las operaciones de compensación aumentaron en un 19,4 %, las transacciones de liquidación aumentaron en un 29,8 % y el volumen medio depositado fue un 3,2 % más elevado que en el año anterior.

En el mercado español, el 40 % del volumen anual de ingresos de BME correspondió en 2020 al negocio de acciones, el 24 % a datos de mercado y servicios de valor añadido y el 21 % a liquidación y registro, habiendo aumentado un 50 % el número de transacciones bursátiles.

Debido al aumento de la actividad en la contratación de acciones de BME también aumentaron las operaciones de compensación y liquidación en este segmento de mercado, y las operaciones de compensación de renta variable fueron un 48,4 % mayores que en el ejercicio anterior, informó SIX.

En 2020, por otro lado, BME registró una nueva incorporación a bolsa y nueve nuevas empresas en el mercado BME Growth, destacó SIX en su comunicado.

Para 2021, SIX vislumbra posibles nuevas alianzas y compras, que "suponen una oportunidad de acelerar o complementar esa estrategia de crecimiento".

En el mercado español, la firma promete "seguir impulsando la integración de BME con el fin de beneficiarse lo antes posible de los efectos esperados de escala y de sinergias previstas".