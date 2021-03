Senado mexicano mantiene Fiscalía dentro de los órganos de derechos humanos

Vista del pleno de la Cámara de Senadores en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

México, 17 mar (EFE).- El Senado de México retrocedió este miércoles y aprobó una nueva Ley de la Fiscalía General que finalmente no excluye al Ministerio Público de órganos sobre desaparecidos, prevención a la violencia machista y protección de derechos humanos.

Con 119 votos a favor y uno en contra, los senadores aprobaron en lo general la iniciativa del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que deberá ser ratificada próximamente por la Cámara de Diputados.

La nueva legislación, que sustituye la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, reestructura el organigrama y las funciones de la institución apenas dos años después de su creación.

Reafirma la independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno, crea un plan estratégico y establece mecanismos de evaluación.

Esta reforma había generado polémica porque en un inicio buscaba dotar de más autonomía a la Fiscalía excluyéndola del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

También quedaba fuera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

No obstante, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tramitó en el último minuto un anexo para frenar la salida del Ministerio Público de estos organismos.

Durante el debate, Monreal dijo que la modificación "deja claro que la Fiscalía seguirá participando activamente" en los sistemas nacionales sobre derechos humanos.

"Yo celebro que hayamos logrado un consenso entre todos porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por pertenecer en sistemas nacionales de coordinación", expresó el senador Damián Zepeda, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

La inclusión del Ministerio Público dentro de estos organismos, conformados por el Gobierno y la sociedad civil, se logró en 2018 por la demanda de activistas que impulsaron la campaña #UnaFiscalíaQueSirva.

En diciembre de ese mismo año se aprobó la creación de una Fiscalía independiente en sustitución de la hasta entonces Procuraría General de la República, la cual formaba parte del gabinete del Gobierno federal.

Días después, a propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue elegido en el Senado el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, partidario de salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.