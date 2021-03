Portaltic.-Samsung va a por la gama media con sus nuevos móviles Galaxy A52 y A72

17/03/2021 Samsung Galaxy A72. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PORTALTIC



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Samsung ha anunciado este miércoles el lanzamiento de sus nuevos 'smartphones' Galaxy A52 y Galaxy A72, con los que la marca coreana pretende seguir ganando peso en la competida gama media, que acapara cada vez una mayor cuota de mercado. Con una clara apuesta por la cámara y la pantalla, estos terminales -que se sitúan entre los 349 y 509 euros- pretenden atraer a un público joven y seguir copando las listas de los más vendidos.



Precisamente sus predecesores, los Galaxy A51 y A71, se han consolidado como unos de los 'top ventas' de la empresa, tanto a nivel internacional como en España, tal y como ha confirmado Laia Prunera, Head of Brand & Digital de Samsung Iberia, quien apunta además que se estima que el 63 por ciento de todas las ventas de móviles en el mundo en 2021 sea de terminales de gama media.



"Queremos liderar este segmento. Que todo el mundo pueda disfrutar de la tecnología", destaca Prunera, insistiendo en que desde Samsung se sienten "cómodos" con este objetivo que se han marcado. Para cumplirlo, confían en tres nuevos móviles, el Galaxy A52, el Galaxy A52 con conexión 5G y el Galaxy A72, que incorporan algunas de las especificaciones 'premium' de la marca a precios más ajustados.



EL GALAXY A52 LLEVA EL 5G A TODOS



En un evento online, bajo el lema 'Galaxy Awesome Unpacked', Samsung ha anunciado que su Galaxy A52 llegará en dos configuraciones: 4G y 5G. Ambos modelos contarán con un panel Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pulgadas, pero variará la tasa de refresco de los 90 Hz del modelo inferior a los 120 Hz de la versión 5G, que montará un procesador Qualcomm Snapdragon 750G.



Estos dos smartphones vendrán con una configuración de cámara cuádruple, con una lente principal de 64 megapíxeles (MP) con estabilización óptica, una ultra gran angular de 12MP, un sensor de profundidad de 5MP y un macro de 5MP. La cámara 'selfie', por su parte, tiene en ambos casos 32 MP de resolución.



Los nuevos móviles de Samsung graban vídeo en 4K y, al mismo tiempo, permiten convertir cualquier 'frame' del mismo en imágenes de alta resolución de 8MP. El trabajo de software también se percibe en la optimización de escenas mediante Inteligencia Artificial (IA), ofreciendo configuraciones óptimas para una treintena de categorías de imágenes y fondos -como comida, paisajes o mascotas-.



Además, estos móviles cuentan con una batería de 4.500 miliamperios (mAh), con una carga rápida de 25W, y con lector de huella bajo la pantalla, algo que se ha revelado especialmente importante en este periodo de pandemia y mascarillas. También incorpora Dual Sim y unos potentes altavoces estéreo, con los que pretende llamar la atención del público más joven, que suelen ser los principales clientes de este segmento de mercado.



EL GALAXY A72: CASI LO MISMO, PERO MÁS GRANDE



El Galaxy A72 ofrece un pequeño salto de tamaño, alcanzando las 6,7 pulgadas (con tasa de refresco de 90 Hz) y permitiendo incorporar una batería de 5.000 mAh, pero no incorpora otras novedades destacables dentro de esta gama de producto y cuesta diferenciar a simple vista los diferentes modelos. Con una carga rápida de 25W permite cargar el 80 por ciento del móvil en una hora, según explican desde Samsung.



También hay alguna pequeña diferencia en cuanto a la cámara. En este caso, el A72 mantiene una lente principal de 64 MP y el gran angular de 12, con un sensor de profundidad que da un pequeño salto de calidad hasta las 8 MP y un macro en 5 MP. La cámara frontal sigue ofreciendo una resolución de 32 MP.



Los acabados en mate dan a estos móviles una estética muy limpia y por primera vez se incluye un certificado de resistencia IP67 en esta gama de productos. Desde Samsung inciden en la importancia de todo el ecosistema que rodea sus productos, garantizando la seguridad (con Samsung Knox) o permitiendo pagos mediante NFC a través de Samsung Pay, entre otras ventajas.



"La serie Galaxy A está diseñada para hacer que el producto de vanguardia más reciente de Samsung sea más accesible para un público más amplio que nunca. Creemos que el precio no debería ser un factor limitante al elegir la tecnología", ha señalado TM Roh, presidente de Negocios de Comunicaciones Móviles en Samsung.



Por último, la compañía se compromete a proporcionar a los usuarios de sus Galaxy A "software actualizado durante un período más prolongado". Así, además de las tres generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android, la marca ofrece actualizaciones de seguridad periódicas durante un mínimo de cuatro años.



PRECIOS Y DISPONIBILIDAD



La nueva serie Galaxy A estará disponible en los colores 'Awesome Violet', 'Awesome Blue', 'Awesome Black' y 'Awesome White' desde este miércoles, e incluyen los auriculares inalámbricos Galaxy Buds+ negros en una promoción de regalo durante estas primeras semanas.



El modelo más 'premium' de esta gama, el A72 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento sale a la venta en España por 509 euros (449 euros en el modelo de 6+128 GB). En cuanto al A52, la versión en 5G con configuración 8+256 GB cuesta 489 euros, cayendo a los 429 euros con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. El dispositivo más básico, A52, tiene las dos mismas configuraciones por 409 euros (8+256 GB) y 349 euros (6+128 GB).