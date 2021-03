Portaltic.-Samsung no lanzará nuevos Galaxy Note este año pero mantendrá la familia

01/01/1970 Galaxy Note 20 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAMSUNG



Samsung no lanzará este año 2021 nuevos teléfonos móviles de su familia de terminales de gama alta Galaxy Note por la escasez de semiconductores que afecta a la industria electrónica, como ha asegurado el CEO de Samsung Electronics, DJ Koh, pero la serie se mantiene y planea lanzar nuevos dispositivos el año que viene.



Desde finales de 2020, fuentes de Samsung Electronics habían adelantando a la prensa local de Corea del Sur que Samsung planeaba cancelar la familia Galaxy Note, ya que uno de sus elementos distintos, el lápiz óptico S Pen, haría su llegada a la otra familia de buques insignia de la marca, Galaxy S21, lanzado en enero.



Ahora, Koh ha participado este miércoles en un evento de accionistas en el Centro de Convenciones de Suwon, en Corea del Sur, y ha confirmado que el gigante tecnológico no lanzará nuevos Galaxy Note este año 2021, como recoge el medio local Digital Daily. Samsung solía lanzar esta familia a finales de verano.



No obstante, el ejecutivo surcoreano ha descartado que la familia Galaxy Note se cancele, y espera que se lancen nuevos teléfonos móviles de esta serie el próximo año 2022.



"No es que no vayamos a lanzar nuevos productos (Galaxy Note). El calendario puede variar, pero nos estamos preparando para seguir haciéndolo el año que viene", ha asegurado Koh.



Entre los motivos de este retraso se encuentra la escasez de semiconductores que afecta a la industria electrónica en los últimos meses. Estos componentes se utilizan en diferentes elementos, como los procesadores, y fabricantes de chips como Qualcomm ya han alertado del problema, mientras que fabricantes de vehículos como Ford ya han tenido que retrasar algunos modelos.



"El desequilibrio entre la oferta de piezas y la demanda en el lado de la tecnología de la información (TI) es grave", ha apuntado también el CEO de Samsung Electronics, que señala que "es difícil decir que está resuelto al 100%".