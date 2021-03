Philadelphia 76ers consigue vencer a New York Knicks (99-96)

Philadelphia 76ers se impuso como local a New York Knicks por 99-96 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Philadelphia 76ers vencieron en casa contra San Antonio Spurs por 134-99, por lo que tras este resultado acumularon siete triunfos seguidos, mientras que los de New York Knicks perdieron a domicilio con Brooklyn Nets por 117-112 y tras el partido acumulan un total de cuatro derrotas en los cinco últimos encuentros. Tras el partido, Philadelphia 76ers se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 28 partidos ganados de 40 disputados. Por su parte, New York Knicks también sigue en puestos de Play-off con 20 partidos ganados de 41 jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto y terminó con un 20-21. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante incrementaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 10 puntos (43-53) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 28-35. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 48-56 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes se distanciaron de nuevo en el marcador, elevaron la diferencia hasta un máximo de 10 puntos (48-58) hasta que concluyó con un resultado parcial de 25-26 (y un 73-82 global). Finalmente, durante el último cuarto los jugadores de Philadelphia 76ers lograron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-14. Tras todo esto, los jugadores cerraban el luminoso del partido con un resultado de 99-96 a favor de Philadelphia 76ers.

Además los jugadores de Philadelphia 76ers que más destacaron durante el encuentro fueron Tobias Harris y Ben Simmons, que consiguieron 30 puntos, dos asistencias y seis rebotes y 16 puntos, siete asistencias y 13 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y RJ Barrett, con 19 puntos, ocho asistencias y 15 rebotes y 17 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes respectivamente.

Tras vencer el encuentro, el próximo duelo de Philadelphia 76ers será contra Milwaukee Bucks en el Wells Fargo Center. Por su parte, New York Knicks se enfrentará a Orlando Magic en el Madison Square Garden.