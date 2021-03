Periodista culpa a Estado colombiano por violación y secuestro ante Corte IDH

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA14 DE DICIEMBRE DE 2015FUENTE: ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ - COLOMBIA 1. Plano medio de la periodista colombiana Jineth Bedoya llegando a Cuba para participar del anuncio de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla FARC 2. Plano medio de la periodista colombiana Jineth Bedoya llegando a Cuba para participar del anuncio de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla FARC 3. Travelling de la periodista colombiana Jineth Bedoya llegando a Cuba para participar del anuncio de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla FARC 4. Plano medio de la periodista colombiana Jineth Bedoya llegando a Cuba para participar del anuncio de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla FARC 5. Plano medio de la periodista colombiana Jineth Bedoya llegando a Cuba para participar del anuncio de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla FARC LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA15 DE DICIEMBRE DE 2015FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de la periodista Jineth Bedoya en el Palacio de las Convenciones de La Habana7. Plano medio de la periodista Jineth Bedoya en el Palacio de las Convenciones de La Habana COLOMBIA15 DE MARZO DE 2021FUENTE: YOUTUBE / CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 8. SOUNDBITE 1 - Jineth Bedoya, periodista (mujer, español, 24 seg.): "Lamentablemente el no poder tener libertad, el tener que andar escoltada, el hacer periodismo escoltada, el tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura es algo que no permite cerrar este ciclo definitivamente, pero sobre todo la impunidad." BOGOTÁ, COLOMBIA4 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano general de gente caminando en la calle10. Plano medio de banderas de Colombia11. Plano general Congreso de Colombia12. Plano general Exterior del edificio del Palacio de Justicia y Corte Constitucional de Colombia13. Plano medio de policías fuera de la Corte Constitucional de Colombia COLOMBIA15 DE MARZO DE 2021FUENTE: YOUTUBE / CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 14. SOUNDBITE 2 - Jineth Bedoya, periodista (mujer, español, 12 seg.): "He dicho algo muchas veces y es que... qué más dolor se puede cargar y qué más sufrimiento se puede cargar cuando ya te han matado? Es imposible volver a morir cuando ya te han matado. Y yo creo que eso significan las amenazas porque el recordarme una y otra vez lo que pasó el 25 de mayo. Muchas gente me dice que pase la página y que siga adelante, pero cómo pasar la página si me siguen llamando, si me siguen enviando mensajes, si me siguen diciendo que los que me pasó el 25 de mayo me gustó y que me lo van a volver hacer?" BOGOTÁ, COLOMBIA16 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 15. Plano general de la Plaza de Bolívar casi vacía16. Plano general de un hombre entre palomas17. Plano medio de gente caminando en la calle18. Plano medio de la plaza Bolívar de Bogotá casi vacía BOGOTÁ, COLOMBIA26 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 19. Plano medio de una bandera de Colombia a media asta20. Plano general de una bandera de Colombia a media asta