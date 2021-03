O.Próximo.- Las facciones palestinas firman un 'código de honor' de cara a la celebración de las próximas elecciones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las facciones palestinas han firmado un 'código de honor' durante sus reuniones de diálogo nacional en Egipto con el que se comprometen a respetar la legislación y garantizar el éxito de las próximas elecciones, las primeras que se celebrarán en los Territorios Palestinos Ocupados desde 2006.



El documento pactado en la reunión, en la que han participado delegaciones de Al Fatá, el movimiento del presidente de la Autoridad Palestina, y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), contempla que las facciones respetarán además las normas y decisiones de la comisión electoral.



Asimismo, las facciones se han comprometido a respetar el papel de los observadores electorales locales e internacionales y a cooperar con ellos en el cumplimiento de sus tareas, así como a no presionar, intimidar, chantajear o llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta contra candidatos o votantes.



Por otra parte, han acordado respetar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se han comprometido a no celebrar actos electorales ni usar lugares de culto en sus campañas, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.



El encuentro, que celebrará este miércoles la segunda de sus jornadas, llega tras otro similar celebrado en febrero en la capital egipcia, El Cairo, en el que se tocaron los preparativos de las elecciones y se acordó mantener otra reunión en marzo para resolver los asuntos pendientes.



Al Fatá y Hamás acordaron en septiembre de 2020 organizar elecciones en un plazo máximo de seis meses, en el marco de unos contactos mantenidos en Turquía para abordar el proceso de reconciliación y poner en marcha los que serían las primeras elecciones desde 2006.



Tras ello, la comisión electoral anunció que el 22 de mayo se celebrarán las elecciones parlamentarias, mientras que las presidenciales y las elecciones al Consejo Nacional Palestino tendrán lugar el 31 de julio y el 31 de agosto, respectivamente.



Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos.



Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja. Las reuniones entre las partes para resolver sus diferencias han sido infructuosas hasta la fecha.