Mudo Vázquez: "Hace dos años intenté un gol igual. Hoy, por suerte, entró"

El centrocampista argentino del Sevilla Franco Vázquez celebra el segundo gol de su equipo ante el Elche en el partido de LaLiga disputado en el estadio Sanchez Pizjuan EFE/Jose Manuel Vidal

Sevilla, 17 mar (EFE).- El mediapunta argentino del Sevilla Franco 'Mudo' Vázquez, autor del segundo de los goles que su equipo ha endosado este miércoles al Elche (2-0), ha comentado tras el encuentro que "hace dos años" intentó un remate similar de tacón "y la sacó el arquero. Hoy, por suerte, entró".

"El gol se lo dedico a mi mujer y a mi familia. Estoy contento porque es un año complicado. Trabajo para jugar y cuando lo hago, trato de hacer bien las cosas", ha declarado a Movistar Vázquez, que termina contrato a final de temporada y no seguirá en el Sevilla.

Por su parte, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj era consciente de "que el partido sería duro" y por eso "sabía que lo más importante era la actitud y no cometer errores. Sin errores, algún gol marcas".

"Hemos afrontado el partido igual que en Elche, aunque hoy lo hemos hecho mejor. Jugar es importante, trato de hacerlo bien cada vez que el míster me necesita. Ahora hay que intentar cerrar la semana bien en Valladolid, con un nueve de nueve para desconectar un poco durante el parón", concluyó Gudelj. mds/cb/sab