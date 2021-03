Mannucci, un estreno internacional muy doméstico ante Melgar

Bernardo Cuesta de Melgar. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Lima, 17 mar (EFE).- El Carlos Mannucci, de Perú, vivirá este jueves su estreno internacional al medirse a sus compatriotas del Melgar en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

La primera experiencia internacional de Mannucci resultará ser muy doméstica, pues en esta eliminatoria no tendrá que viajar fuera de Perú.

Los dos partidos ante Melgar se disputarán en la capital, Lima, donde están concentrados todos los equipos de la liga peruana para disputar la primera fase de la temporada, igual que ya hicieron el año pasado para jugar todo el campeonato nacional y así evitar desplazarse por todo el país durante la emergencia del covid-19.

Para el equipo tricolor, que dirige el uruguayo Pablo Peirano, será un día muy especial que deberá afrontar lejos de Trujillo, su ciudad, donde en principio planeaban jugar este encuentro.

"El año pasado nos propusimos a hacer historia y metimos a un torneo internacional por primera vez. Ahora nos toca jugarlo y tenemos la responsabilidad de representar a Mannucci, Trujillo y al Perú", manifestó el experimentado delantero José Carlos 'Zlatan' Fernández.

"Será una linda serie de igual a igual, muy luchada y peleada. Los partidos con Melgar siempre han sido muy intensos. Lo importante es que el equipo clasifique y haga una buena presentación en estos dos partidos", agregó 'Zlatan'.

El conjunto trujillano llega a esta eliminatoria pletórico de confianza tras iniciar con muy buen pie la nueva temporada de la liga peruana, donde el pasado fin de semana selló un sólido triunfo por 2-0 sobre el Cantolao, con goles del armenio Mauro Guevgeozián y de 'Zlatan' Fernández, que le permitió ser líder del Grupo A.

No comenzó tan bien el Melgar, de Arequipa, que no pudo pasar del empate a un gol con el Universitario de Deportes, en un encuentro donde salvó un punto gracias a un gol de Jhonny Vidales.

"Este es un equipo joven, que se encuentra en formación y que tenemos muchas cosas por mejorar. Ahora viene un partido difícil con Mannucci", advirtió el técnico de Melgar, el argentino Néstor Lorenzo.

El conjunto rojinegro cuenta con algo más de experiencia internacional que su rival, pues esta será su quinta participación en la Copa Sudamericana y la tercera consecutiva, a la que se suman otras seis apariciones en la Libertadores y una en la desaparecida Copa Conmebol.

Para este encuentro todavía son duda en Melgar el delantero argentino Bernardo Cuesta y el defensa central Fabio Pereyra, quienes tampoco estuvieron en el encuentro ante Universitario por sendas lesiones que aún no terminaban de superar.

- Alineaciones probables:

Carlos Mannucci: Manuel Heredia; Eduardo Rabanal, Gonzalo Godoy, Renzo Alfani, Kevin Moreno; Lucas Rodríguez, Jean Piere Fuentes, Javier Núñez; Osnar Noronha, Felipe Rodríguez, Mauro Guevgeozián. Entrenador: Pablo Peirano.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, José Luján, Paolo Reyna; Alexis Arias, Walter Tandazo, Joel Sánchez; Jhonny Vidales, Cristian Bordacahar y Luis Iberico. Entrenador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Edwin Ordóñez (Perú).

Estadio: Monumental, de Lima.

Hora: 19:30 (00:30 GMT del viernes 19).