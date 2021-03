Malí.- Al menos once soldados muertos y otros once desaparecidos en una emboscada en el este de Malí

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Malí ha informado de al menos once soldados muertos, 14 heridos y otros once desaparecidos en una emboscada el lunes en la localidad de Tessit, al este del país.



Según un comunicado del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Malí, un grupo de cien terroristas armados en motos y camionetas realizaron la emboscada el lunes a las 13.00 horas (hora local) en la localidad situada a 60 kilómetros al sur del municipio de Ansongo, cerca de la frontera de Malí con Burkina Faso y Níger.



A parte de los once soldados fallecidos, el suceso también dejó siete atacantes muertos. Además, entre los 14 heridos del Ejército, ocho se encuentran graves, que han sido evacuados por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).



Entre los daños materiales, el Ejército ha informado en un comunicado de tres vehículos destruidos.



Tras el ataque, se envió a un grupo de las Fuerzas Armadas a cubrir la zona, con el apoyo de dos helicópteros de la operación 'Barkhane' lanzada por Francia.



Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos meses un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.