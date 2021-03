Lozano elogia el orden defensivo y contragolpe de República Dominicana

MEX7235. GUADALAJARA (MÉXICO), 10/03/2020.- El técnico de la selección sub-23 de México, Jaime Lozano, habla durante una rueda de prensa este martes, en Ciudad de México (México). El goleador José Juan Macías, una de las principales promesas del fútbol mexicano, encabeza la nómina de convocados a la selección mexicana que jugará el Preolímpico de la Concacaf con sede en Guadalajara del 20 de marzo al 1 de abril. El seleccionador del Tri sub-23, Javier Lozano, confirmó la lista de 20 futbolistas con los que buscará el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 17 mar (EFE).- El entrenador de la selección mexicana en el Preolímpico de fútbol, Jaime Lozano, elogió este miércoles el orden defensivo y el contragolpe de República Dominicana, su primer rival en las eliminatorias de la Concacaf.

"Dominicana es un equipo bien estructurado, que tiene jugadores de la segunda y tercera división de España con una idea de juego definida. Es un equipo que busca defenderse bien y después contragolpear, que en el área rival hace lo posible por terminar las jugadas en centros y tiros a portería", explicó.

El exfutbolista reconoció que el hecho de que el técnico de Dominicana sea el mexicano Jacques Passy juega en favor del conjunto caribeño.

"Al ser un mexicano, Passy me conoce no solo a mí sino a todos los técnicos de México. Hemos tenido microciclos y fechas FIFA para prepararnos de la mejor forma y tener la cabeza fría para elegir a los mejores en la cancha, tenemos respeto por cualquier rival del grupo", añadió Lozano.

El extécnico del Querétaro aseguró que lo que más busca ante República Dominicana es que sus dirigidos salgan concentrados y con la idea clara de lo que tienen que hacer con o sin la pelota para tener una defensa coordinada.

"Cuando los torneos son tan cortos, el primer partido es importante, Dominicana va a venir a buscar un buen resultado, no vienen pensando en perder, saldremos atentos y con todas nuestras mejores armas", comentó.

Lozano celebró que México juegue el grupo más fuerte, con Estados Unidos, Costa Rica y Dominicana, ya que eso le permitirá confirmar si en verdad sus jugadores forman parte de una de las mejores generaciones de la historia de México.

"Es un grupo fuerte, pero siempre es mejor enfrentar a los mejores. Se habla mucho de esta generación y es momento de demostrar lo que se ha hablado, que hay buenos jugadores, que es una gran generación, que está para cosas grandes", explicó.

El Preolímpico de la Concacaf, que se jugará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, clasificará a dos selecciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.