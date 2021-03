Los imprescindibles de Sesderma para proteger la piel de la radiación solar

01/06/2020 Sesderma-Repaskin Sensitive + Seda POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SESDERMA



MADRID, 17 (CHANCE)



Siempre es importante el uso de fotoprotectores, pero este año más que nunca. Con la llegada de la primavera y más adelante, del verano, los días soleados serán protagonistas y se hace más indispensable proteger y reparar la piel de estos rayos solares tan esperados por la mayoría de nosotros. Además, tenemos que tener en cuenta que este verano será el segundo en el que la mascarilla seguirá siendo un complemento más en nuestro día a día, por eso no debemos olvidar usar crema solar para protegernos esta zona de la cara.



Hemos hablado con el Doctor Gabriel Serrano (dermatólogo y fundador de Laboratorios Sesderma) y nos ha hablado de lo importante que es utilizar fotoprotección solar aún llevando mascarilla, ya que de ninguna forma ésta nos cubre esa zona de piel: "El uso de las mascarillas ha provocado que la piel del tercio inferior del rostro esté mucho más sensible, a causa de la fricción continuada y el ambiente húmedo que se crea en su interior. Si a esto le sumamos el efecto de los rayos solares, debemos tener en cuenta que el uso de fotoprotección solar sigue siendo imprescindible. Mucha gente cree que su uso le protege del sol en esa zona facial, pero no es así. La mascarilla en ningún caso va a evitar el efecto de los rayos solares y es por eso que debemos seguir utilizando protección en todas las partes del cuerpo, dando importancia a esta zona que ha empezado a convertirse en la gran olvidada".



Al ser una zona extramadamente sensible, es importante que la cuidemos, por eso debemos ser constantes y crear una rutina completa de defensa frente al sol para evitar daños en la piel: "Aunque vayamos a tener esa zona cubierta por una mascarilla, se deben seguir las mismas recomendaciones que en el resto del cuerpo: aplicar protector solar siempre antes de salir de casa, renovar su aplicación cada vez que nos la quitemos ya que la mascarilla se puede llevar parte de la crema solar, así como evitar la exposición solar en las horas centrales del día" nos asegura el Doctor Gabriel Serrano.



Para ello, la línea de fotoprotección REPASKIN de Sesderma nos ofrece diferentes fórmulas adaptadas a todo tipo de pieles. Unos productos que cuentan con la exclusiva tecnología SHIELD-SYSTEM que refuerza la protección y ayuda a corregir los daños de la radiación solar en la piel gracias a su triple escudo de filtros solares compuestos por antioxidantes, Zinc fingers y enzimas reparadoras, que ayudarán a nuestra a piel a recuperarse tras la exposición solar, aumentando la capacidad de reparación del daño a nuestra piel.



Esta línea, gracias a sus filtros solares físico, químicos y biológicos, protege tanto de los rayos UVA como los UVB e IR (Infrarrojos). Además, debemos tener en cuenta que estos fotoprotectores constituyen una defensa activa frente al sol y ayudan a preservar la juventud y belleza de la piel al restaurar el daño producido por el sol.



¿Aún no conoces la línea de fotoprotección REPASKIN de Sesderma? Te la contamos:



Sesderma REPASKIN Tacto Seda SPF50, uno de los fotoprotectores faciales más vendidos de la marca durante todo el año, se funde a la perfección con la piel, es ligero y transparente. Además, deja la piel aterciopelada y muy suave. Sin duda, uno de los productos estrella y más necesarios, por 24,95€ (50ml).



Si en cambio no eres de cremas y prefieres spray, te recomendamos Sesderma REPASKIN Sensitive SPF50+, desarrollada específicamente para las pieles más sensibles y delicadas, con alta tolerancia e hidratación. También en spray, Sesderma REPASKIN Aerosol transparente SPF50+, que te permite aplicártelo de manera más cómoda, con un acabado transparente y sin brillos, y lo mejor de todo, con una rápida absorción. Ambos productos tienen un precio de 25,95€ (200ml).



Y por último te presentamos Sesderma HIDRALOE Gel de aloe, elaborado con aloe vera 100% puro, hidrata, refresca y suaviza la piel para después de la exposición solar, ya que alivia la piel y disminuye las rojeces que pueda ocasionar la radicación solar. Qué mejor manera de acabar tus días de playa o de piscina utilizando este gel por un precio de 13,95€ (250 ml).