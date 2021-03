10/09/2019 Los espectaculares 43 años de Pilar Rubio. MADRID, 17 (CHANCE) En el momento más feliz de su vida y presumiendo de una genética que no parece de este planeta; así celebra hoy Pilar Rubio su 43 cumpleaños. Una fecha especial que la colaboradora de "El Hormiguero" celebrará en la intimidad con Sergio Ramos y sus cuatro hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, con quien soplará las velas en su espectacular mansión a las afueras de Madrid debido a las restricciones de la pandemia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En el momento más feliz de su vida y presumiendo de una genética que no parece de este planeta; así celebra hoy Pilar Rubio su 43 cumpleaños. Una fecha especial que la colaboradora de "El Hormiguero" celebrará en la intimidad con Sergio Ramos y sus cuatro hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, con quien soplará las velas en su espectacular mansión a las afueras de Madrid debido a las restricciones de la pandemia.



Convertida en una de las colaboradoras más carismáticas del programa presentado por Pablo Motos, semana a semana sus retos o sus looks dan mucho que hablar. Y es que aventurera, arriesgada y con un estilo muy peculiar, Pilar cuenta cada vez con más seguidores que aplauden sus "ocurrencias" y que han convertido su sección en "El Hormiguero" en una de las que más comentarios despiertan.



Con un físico espectacular después de 4 hijos, la comunicadora ocupa año tras año un puesto de honor en el ranking de las celebrities más atractivas de nuestro país, y no es para menos. Su melena morena, sus increíbles ojos azules y sus interminables piernas desatan pasiones y admiración a partes iguales y, a sus 43 años, está mucho mejor que cuando saltó a la fama hace 15, como una pizpireta reportera del programa "Sé lo que hicistéis" en La Sexta.



Desde entonces, mucho ha cambiado su vida. En 2012 rompía su relación de una década con el rockero Molly y poco después comenzaba un discreto romance con Sergio Ramos, con quien casi 9 años después forma una de las parejas más enamoradas y consolidadas de nuestro país. Volcados en sus hijos - Sergio Jr, de casi 7 años, Marco, de 5, Alejandro, de casi 3 y Máximo Adriano, que nació el pasado mes de julio - el futbolista y la presentadora protagonizaron una boda de ensueño en Sevilla en verano de 2019 y, actualmente, viven el momento más dulce de su historia de amor.



Tanto es así que Sergio fue el primero en felicitar, anoche, a Pilar, dedicándole el gol que marcó con el Real Madrid en Champions League. Esta mañana, demostrando su amor por la madre de sus hijos, ha vuelto a desearle feliz cumpleaños con estas preciosas palabras: "Pintas nuestra vida de sonrisas, ternura, belleza e inteligencia. Nos descubres el mundo a paso ligero y con mano firme. Nos lo das todo, porque te das tú, a mí, a nuestros hijos y por nuestra familia. No podía tener más fortuna que la de contar contigo a mi lado, por siempre. Te quiero con locura, mi amor. ¡Feliz cumpleaños!". ¡Menuda declaración de amor!