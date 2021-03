Líbano.- El presidente de Líbano exige a Hariri que forme gobierno "de inmediato" o que presente su dimisión

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha conminado este miércoles al primer ministro encargado, Saad Hariri, a que forme gobierno "de inmediato" o bien presente su dimisión, pues en caso contrario seguirá "arrastrando al país por un callejón sin salida", en medio de su peor crisis económica desde la guerra civil.



A través de un breve discurso televisado, el presidente Aoun le ha mostrado dos únicas opciones a Hariri para poner fin a la difícil situación de Líbano, o bien acudir al Palacio Presidencial de Baabda para formar un gobierno "de inmediato" o "dar la iniciativa a otra persona capaz" de hacerlo, ya que está "perdiendo un tiempo precioso".



Aoun ha afirmado que las propuestas de gobierno que hasta ahora ha presentado Hariri "no respetan el equilibrio nacional ni la Constitución", y le ha advertido de que "la gente que sufre no tendrá piedad de los responsables de mantener el bloqueo".



Ha lamentado también la "insoportable" situación que padece el pueblo libanés, que no sólo tiene que hacer frente a los estragos de la crisis económica y del coronavirus, sino también a las "catastróficas repercusiones" de "la tragedia de la explosión en el puerto de Beirut", que acabó con la vida de unas 200 personas el pasado mes de agosto.



En las últimas horas se han registrado largas colas en las gasolineras de todo el país, después de que el Gobierno anunciara la retirada de los subsidios al combustible, un día después de que el ministro de Economía en funciones, Ghazi Uazni, confirmara que serían también eliminadas las ayudas alimenticias debido a la bajada de las reservas internacionales.



La crisis económica se ha visto ahondada por la caída de la libra libanesa, que cotiza a cerca de 15.000 por cada dólar en el mercado negro, lo que ha provocado una oleada de protestas durante las últimas semanas. Los manifestantes bloquearon nuevamente el martes varias calles en la capital, Beirut, y otras ciudades.



Líbano, que afronta su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990), se halla con un Gobierno en funciones desde agosto a raíz de la dimisión de Hasán Diab días después de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos.



Pese a la gravedad de la situación, las conversaciones sobre la formación del nuevo Gobierno permanecen bloqueadas, en medio de las tensiones entre el presidente, Michel Aoun, y el primer ministro encargado, Saad Hariri, lo que ha llevado a Diab a amenazar con poner fin a sus funciones si así ayuda a facilitar un acuerdo.