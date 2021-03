Laso: "La defensa va a ser clave para tener el ritmo del juego"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso. EFE/Jon Rodriguez Bilbao/Archivo

Madrid, 17 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en "reconocer la dificultad del rival", ante un CSKA Moscú "con jugadores muy capaces en el uno contra uno y con mucho rebote ofensivo", ante el que buscarán dar otro paso de cara a los playoffs de la Euroliga.

"Nos acercamos a las últimas jornadas y siempre hay cosas en juego. Para nosotros, asegurar cuanto antes nuestra posición de playoff. La victoria ante el CSKA Moscú, si se produce, sería muy importante de cara a ese objetivo, pero somos conscientes de la dificultad del rival", dijo Laso en declaraciones remitidas por el club.

"Es un partido que nos obliga a jugar al máximo nivel. Hablamos de uno de los mejores equipos de Europa y si queremos ganar vamos a tener que hacer un encuentro muy serio y completo. Tengo mucha confianza de que el equipo va a saber responder al límite, como lo está haciendo siempre, y más mañana que nos enfrentamos a un gran rival", añadió Laso.

El entrenador resaltó el papel de la defensa si quieren optar a la victoria.

"El CSKA es muy anotador, versátil, con jugadores muy capaces en el uno contra uno y con mucho rebote ofensivo. Por tanto, el aspecto defensivo va a ser clave, sobre todo para tener el ritmo de juego", indicó.

"Si les dejamos entrar en esa sucesión de canastas, tiros y rebotes van a tener un ritmo de partido que a nosotros nos va a costar. Si somos sólidos defensivamente, vamos a poder correr, mover el balón y, a partir de nuestra defensa, es donde debe crecer nuestro ataque", continuó.

El entrenador del Real Madrid sigue sin poder contar con Rudy Fernández y con Sergio Llull.

"En principio, estarán los 13 jugadores que llevan una semana entrenando. No hemos tenido ningún problema. Tyus está recuperado más o menos del esguince, con lo que mantenemos a los 13 jugadores", informó.

También habló el técnico de Carlos Alocén, que está teniendo un gran protagonismo en los últimos partidos.

"Le veo bien y su temporada está siendo muy buena. Ser base en el Real Madrid no es fácil, pero él está siendo exigente. Independientemente de tener días mejores y peores, que es normal en un calendario tan exigente, el crecimiento está siendo acorde con lo que se esperaba", aseguró.

"Viene de hacer un muy buen partido en Vitoria, jugó bien en Murcia y en líneas generales nos está aportando muchas cosas. Tenemos muchas esperanzas de cara al futuro", finalizó Pablo Laso.