La demanda global de crudo será en 2026 un 4,4 % superior al nivel precrisis

París, 17 mar (EFE).- La demanda global de petróleo va a recuperarse en los próximos años, después del choque histórico de 2020 y, a menos que haya una acción mucho más consecuente frente al cambio climático, hasta 2026 crecerá un 4,4 % respecto al nivel de 2019, antes de que estallara la crisis.

Este es el escenario de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que en su informe de previsiones de medio plazo presentados este martes explica que tras el hundimiento del consumo del pasado año en 8,7 millones de barriles diarios (a 91 millones), el incremento en los seis años siguientes será en total de 13,1 millones de barriles diarios.

Habrá que esperar a 2023 para alcanzar un nuevo pico de consumo superior a los 99,7 millones de barriles de 2019, pero en los años siguientes continuará el ascenso.

ASIA ABSORBERÁ MÁS DEL 90 % DEL AUMENTO

Más del 90 % de la subida hasta 2026 procederá de China, India y otros países asiáticos, lo que contrasta con la evolución bajista en los países desarrollados que pertenecen a la OCDE, que, pese a la recuperación a partir de 2021, se mantendrán netamente por debajo de los 47,7 millones de barriles diarios que absorbieron en 2019.

Por tipos de combustibles, los autores del informe creen que no se volverá a consumir en el mundo tanga gasolina como en 2019 porque el impacto de la recuperación económica en el tráfico de coches se verá más que compensado con la transición hacia los vehículos eléctricos y otros cambios en los hábitos de consumo.

Sí que subirá la demanda de diésel, el principal carburante utilizado por los camiones, pero a un ritmo lento.

En cuanto a los combustibles para la aviación -el sector más afectado por la pandemia de coronavirus- no volverán al nivel de 2019 hasta 2024. El recorte de los viajes de empresa y las vídeoconferencias son tendencias que van a perdurar más allá de la crisis.

La otra cara de la moneda es la industria petroquímica, que se ha visto muy poco afectada por la crisis sanitaria y captará un 70 % del alza de la demanda petrolera hasta 2026.

IMPACTO MARGINAL DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA

La AIE advierte de que con las políticas actuales de lucha contra el cambio climático el impacto para el consumo de petróleo en los próximos seis años será "marginal".

En 2025 el mundo absorberá 3,5 millones de barriles diarios más que en 2019 cuando para alcanzar la neutralidad de carbono para 2070 habría que reducir la demanda en ese periodo en 3 millones, y todavía más si se quisiera lograr en 2050, que es el horizonte de los compromisos internacionales.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, subraya que conseguir una transición ordenada para salir del petróleo es esencial para cumplir con los objetivos climáticos, pero eso necesita "grandes cambios en las políticas de los gobiernos y cambios acelerados en los comportamientos".

Birol insiste en que para conseguir que el pico histórico en el consumo de crudo llegue cuanto antes "se necesita inmediatamente una acción significativa" de mejora de la eficiencia de los combustibles, un impulso de las ventas de vehículos eléctricos y una disminución del uso de petróleo para producir electricidad.

UN MARGEN EXCEDENTARIO "CONFORTABLE"

Por el lado de la oferta, la AIE constata que el margen de capacidades excedentarias por el hundimiento del consumo en 2020 llegó a un récord de 9 millones de barriles diarios, lo que ofrece un colchón "confortable" para los próximos años.

No obstante, también señala que la fuerte caída de precios que se produjo en 2020 ha reducido de forma drástica las inversiones, de forma que entre 2020 y 2026 únicamente está proyectado un aumento de la producción de 5 millones de barriles diarios.

Es decir, que para 2026 el margen excedentario podría quedar reducido a 2,4 millones de barriles diarios, que sería el menor desde 2016.

En cuanto a las instalaciones de refino, los excesos de capacidades actuales no se podrán corregir más que con "cierres masivos".

Según la AIE, aunque ya se ha anunciado que se va a poner fin a la actividad en instalaciones que tratan 3,6 millones de barriles diarios, en total será necesario un recorte de, al menos, 6 millones para que la tasa de utilización pueda volver a situarse a niveles superiores del 80 % que permiten la rentabilidad del negocio.