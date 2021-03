José Ortega Cano, al margen del documental protagonizado por Rocío Carrasco sobre su vida

09/12/2020 José Ortega Cano ha desmentido su crisis matrimonial con Ana María Aldón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



No se habla de otra cosa. Rocío Carrasco ha decicido dar un paso al frente y, después de 25 años de silencio está dispuesta a desmontar la gran mentira de la prensa del corazón sobre su vida. "Rocío, la verdad para seguir viva", una serie documental en la que la hija de Rocío Jurado, hundida, abordará por primera vez todos los elementos polémicos de su vida.



En el trailer, que pudimos ver este martes en "Sálvame", Ortega Cano - viudo de "La más grande" - se convierte en uno de los protagonistas con unas imágenes de hace 25 años en las que increpa a Antonio David por un presunto maltrato a Rociíto que el malagueño niega tajante.



Un auténtico bombazo que promete convertirse en uno de los programas del año y sobre el que ahora hemos preguntado a José Ortega Cano, que protagonizará - imaginamos - muchos episodios del docu reality que desvela la verdad de Rocío Carrasco.



Acompañado por Ana María Aldón y tras varias horas en el hospital a consecuencia de sus molestias estomacales, Ortega Cano ha llegado visiblemente cansado a su domicilio a las afueras de Madrid y ha confesado que "no tuve la oportunidad" de ver el trailer de "Rocío, la verdad para seguir viva".



Al margen de los comentarios que se han desatado en las últimas horas sobre la reaparición mediática de Rocío Carrasco y su paso al frente después de 25 años de silencio, el viudo de Rocío Jurado prefiere no adelantar acontecimientos y asegura no saber qué confesiones podría hacer la hija de chipionera.



Sin querer ver el tráiler y sin confirmar si verá el domingo el docureality protagonizado por la hermana de sus hijos Gloria Camila y José Fernando, Ortega Cano ha entrado en su casa agotado mientras Ana María señalaba que "quizás otro día os responda pero venimos del hospital y os voy a pedir que lo dejéis descansar".