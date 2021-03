Jesús se empieza a fijar en Lara y Stefany se preocupa

17/03/2021 STEFANY, EN 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 17 (CHANCE)



Jesús y Lara cada vez están más cerca... y es que cuando creíamos que el concursante se iría con Stefany de 'La isla de las tentaciones', vemos que se ha acercado a una nueva tentadora en la villa de los chicos y lo cierto es que hemos visto atracción sexual no resuelta entre ellos.



Lara ha conseguido llamar la atención de Jesús ya que este le confesaba: "Eres una tipa top, la tía que más me ha impresionado y después físicamente por todos lados". Y lo cierto es que a juzgar por las imágenes vemos cómo mira a Lara y como le desea con la mirada y con los labios, lo que no sabemos es cómo acabará este triángulo amoroso que ha surgido de un día para otro.



"Lara aparte de ser guapa, me ha llamado la atención su forma de ser y ha surgido la charla" confesaba Jesús a cámara sin estar delante de nadie, por lo que podría estar pensando en tener algo con Lara y dejar a Stefany, la cual sí que ha asegurado estar un poco desconcertada por la actitud de su 'chico' en la villa: "Estoy echa un lío, no está fluyendo todo como antes".