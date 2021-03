Japón.- Un tribunal japonés reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo

TOKIO, 17 (DPA/EP)



Un tribunal japonés ha dictaminado este miércoles que la falta de reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo viola la Constitución del país, lo que supone una sentencia histórica.



La sentencia dictada por el Tribunal del Distrito de Sapporo es la primera de una serie de demandas por daños y perjuicios iniciadas por parejas del mismo sexo en todo Japón, según informan medios locales.



El tribunal de la isla septentrional de Hokkaido, al resolver una demanda presentada por tres parejas del mismo sexo, rechazó su petición de un millón de yenes (9.170 dólares) para cada una por los daños psicológicos causados por lo que calificaron de negligencia del Gobierno al no modificar la ley para permitirles casarse, recoge la agencia japonesa Kyodo News.



Las parejas de Hokkaido habían intentado registrarse como parejas casadas ante las autoridades locales en enero de 2019, sin embargo, se les negó este derecho con el argumento de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene estatus legal.



Cada vez un mayor número de autoridades locales en Japón ha comenzado a aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo sin casi oposición a que personas del mismo sexo se casen en el país.



Sin embargo, en Japón no se ha avanzado mucho en materia de igualdad matrimonial, ya que muchos señalan el artículo 24 de la Constitución del país, que reza "el matrimonio se basará únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos y se mantendrá a través de la cooperación mutua con la igualdad de derechos de marido y mujer como base".



Taiwán es la única región de Asia que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.