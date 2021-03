Israel.- Erigen en Tel Aviv una estatua que representa a Netanyahu en cuclillas y haciendo sus necesidades

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Una estatua que representa al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cuclillas y haciendo sus necesidades ha sido erigida este miércoles en la Plaza Habima de Tel Aviv, a una semana de la celebración de las elecciones, las cuartas en el país en poco más de dos años.



No obstante, las autoridades locales ya han retirado la estatua, cerca de la que también se ha instalado una mesa con bocadillos. Mientras la Policía, que ha interrogado a varios transeúntes, ha señalado que se ha colocado de forma ilegal, sin los permisos pertinentes y amenazando la seguridad de los peatones, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.



Por el momento, no se conoce a la persona que ha creado la estatua, llamada 'Héroe israelí' y que es de bronce, mide cinco metros y pesa seis toneladas. Sin embargo, el artista Itay Zalait ya erigió una estatua de un manifestante anti Netanyahu en frente de la residencia del 'premier' el 6 de diciembre.



Hace cuatro años, también el 6 de diciembre, Zalait también causó revuelo tras colocar otra estatua dorada del primer ministro en otro punto de la ciudad. Una gran multitud se reunió frente a la efigie para sacarse 'selfies' y se abrió un debate sobre la libertad de expresión en los espacios públicos. Más tarde, ese mismo día, un peatón empujó la estatua hacia el suelo y se desató el caos.