Honduras.- El CNE de Honduras inicia el escrutinio de las elecciones primarias y dará resultados "en tiempo y forma"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha iniciado este martes el conteo de las actas de las elecciones primarias a 48 horas del cierre de urnas y ha garantizado "la transparencia del escrutinio final" y la oficialización de los resultados "en tiempo y forma".



Así lo ha aseverado la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien ha lamentado que en comicios anteriores "la transmisión de resultados electorales preliminares solo creó incertidumbre", según recoge el medio local 'El Heraldo'.



"Todos deben entender que la misión del CNE no es producir encuestas, no es elaborar tendencia, sino por mandato de ley hacer la verificación y suma de los resultados de cada mesa electoral para emitir la declaratoria final y oficial de las elecciones primarias, ha subrayado Hall.



Asimismo, ha añadido que el proceso se realiza con la "mayor transparencia" y dejando de lado "las prisas" por hacer declaraciones que "solo dejan dudas".



"El CNE ha cumplido la misión de otorgar financiamiento, logística para los 14 movimientos en contienda. Tuvimos una jornada electoral en paz, optimismo y seguridad con masiva participación", ha explicado también respecto a los comicios.



Respecto al escrutinio, ha aclarado que los precandidatos tendrán acceso "a todas las actas íntegramente", subrayando que "aquí no hay secretos".



Por su parte, la consejera del CNE Rixi Moncada ha recalcado que tienen hasta 30 días para ofrecer los resultados oficiales de las elecciones de este domingo, frente a la insistencia de precandidatos, medios de comunicación y población que piden los resultados.



"Lo haremos en el tiempo, tomando todas las medidas de seguridad y que garanticen que esos resultados van a responder a la voluntad popular", ha agregado, para añadir que aunque las formaciones transmitan sus propios conteos, "el único dato oficial será el que declare el CNE", informa 'La Prensa'.



Así, el CNE ha comenzado con el escrutinio de las actas de estos comicios primarios celebrados por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal y el Partido Nacional (PN, en el poder), que se celebran en un contexto marcado por la pandemia y por las acusaciones de corrupción y narcotráfico que ha vertido la Justicia estadounidense contra el propio presidente, Juan Orlando Hernández, así como varios altos cargos de la Administración.



Además de seleccionar a los candidatos que concurrirán a las elecciones presidenciales, los electores también han elegido este domingo los nombres que aparecerán en las papeletas para elegir en noviembre a los 128 diputados del Congreso Nacional, los 20 del Parlamento Centroamericano y los alcaldes y concejales de casi 300 localidades del país.