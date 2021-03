Guaidó dice que Maduro ha dado un manejo policial a la pandemia en Venezuela

En la imagen, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 16 mar (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este martes que el presidente Nicolás Maduro ha dado un manejo policial, y no científico, a la pandemia por covid-19, que hasta ahora ha dejado 1.444 muertes en el país caribeño.

"El mal manejo que ha tenido el régimen de la pandemia (...) un manejo policial, no un manejo científico ni médico", dijo Guaidó en un video que él mismo publicó a través de su cuenta en la red social Twitter.

El opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países, insistió en que seguirá exigiendo el ingreso de más vacunas contra la covid-19 a la nación caribeña "para atender a los venezolanos más vulnerables y no a unas élites que usurpan el poder".

Añadió que ante "la catástrofe" que vive el sector sanitario, con hospitales arruinados, falta de personal médico y escasez de medicinas, es urgente "salvaguardar a los venezolanos" de la pandemia y del hambre, toda vez que el 80 % de la población se encuentra en pobreza extrema según estimaciones no oficiales.

Las declaraciones de Guaidó se producen el mismo día que Marisabel Rodríguez, exesposa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, anunció en Twitter que fue vacunada contra la covid-19, pese a que ella no forma parte de los sectores prioritarios a ser inmunizados.

Rodríguez, defensora de la llamada revolución bolivariana, publicó en las redes sociales un video en el que se le ve recibiendo una dosis que, asegura ella, se trata de la rusa Sputnik V, de las que el país petrolero ha recibido cerca de 200.000 unidades y con las que no se ha inmunizado a todo el personal sanitario todavía.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Maduro ha informado de la recepción en el país de 700.000 vacunas anticovid, entre ellas la rusa Sputnik V y la china Sinopharm, que han sido aplicadas a parte del personal sanitario, altas autoridades de los poderes públicos y cientos de operadores políticos afines al chavismo.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) de Venezuela expresó esta semana su preocupación por la opacidad con que el Gobierno ha manejado la vacunación contra la covid-19 en el país, pues hasta ahora no se conoce cuántas dosis han sido aplicadas ni a quienes.