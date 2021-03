Fútbol/Champions.- Thomas Tuchel: "¿Penalti de Azpilicueta? No lo vi pero te asustas un poco"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, valoró con satisfacción el "esfuerzo increíble" y el gran partido de su equipo para eliminar este miércoles al Atlético de Madrid y avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones, con un 2-0 en Londres.



"Fue una gran actuación, increíble esfuerzo, se podía sentir que todos queríamos el pase", dijo en declaraciones a BT Sport después del encuentro. El Atlético apenas pudo generar peligro ante el despliegue 'blue' aunque en la primera parte reclamó dos penaltis, en especial uno del español Azpilicueta sobre Carrasco.



"¿Penalti de Azpilicueta? Azpilicueta se asustas un poco porque su pelota va corta, no veo la jugada pero te asustas un poco", afirmó. "Ellos intentaron presionarnos arriba en la primera parte pero abrieron espacios atrás y pudimos aprovecharlo. La segunda parte tuvieron algunos minutos en los que sufrimos pero estuvimos listos para hacer lo necesario para ganar", añadió.



Además, Tuchel apuntó que su equipo fue también superior en el despliegue físico. "Sabemos que si no encontramos soluciones en nuestro juego ofensivo podemos sujetarnos en lo físico. No teníamos miedo de elevar el nivel físico. Disfrutamos la batalla. Los chicos estuvieron perfectos, hambrientos para pasar", terminó.