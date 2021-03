Fútbol/Champions.- Simeone: "Esta Champions nos costó, hay que aceptarlo"

"Me quedo con lo positivo, Joao Félix estuvo muy bien"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció la superioridad del Chelsea este miércoles en la eliminación rojiblanca en Liga de Campeones, una competición que "costó" desde el principio a su equipo, al tiempo que miró con positivismo al futuro en especial con Joao Félix.



"Hay que felicitar al rival cuando es superior, el partido anterior fue más parejo. Pese a que el esfuerzo fue tremendo, intentamos presionar arriba para poder romper esa circulación buena que tienen, siempre lograban salir. No pudimos atacar como hubiésemos querido", dijo en rueda de prensa tras el 2-0 en Stamford Bridge que apeó al Atleti en octavos de final.



El preparador rojiblanco quiso sacar los puntos positivos de una eliminación que les obliga a mejorar. "Me quedo con lo positivo, Joao para mi gusto hoy fue muy bueno, en responsabilidad, creció Saúl en el segundo tiempo, gran partido de Giménez y Savic", afirmó.



"Estoy muy bien, esta Champions nos costó desde el inicio, nos costó y hay que aceptarlo, es la realidad, tenemos que seguir mejorando, tenemos un futuro prometedor y un presente importante, a partir del gran esfuerzo de hoy creceremos, hoy es un día de aprendizaje también", añadió.



Además, el 'Cholo' fue preguntado por sus intenciones cuando quitó a Luis Suárez a media hora del final. "Creía lo que mostré, podíamos repartir con más dinámica el ataque, no colocar dos delanteros, no teníamos tanto juego como el otro día contra el Getafe", terminó.