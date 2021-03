Fútbol/Champions.- Koke: "Podemos llegar al objetivo de ser campeones de Liga"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, lamentó la eliminación este miércoles en Liga de Campeones ante un Chelsea que les llevó siempre "a remolque", para centrarse ya en el "objetivo" de ser "campeones de Liga".



"Siempre hemos ido a remolque. Ellos han encontrado espacios. Estábamos en el partido, buscando soluciones en el descanso, pero no ha podido ser", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras el 2-0 en Stamford Bridge que les dejó fuera en octavos de final.



Koke defendió a su equipo a pesar de que no encontró la manera de hacer daño al rival. "El equipo está bien, está fuerte. Hemos jugado contra un gran equipo, con las ideas claras a la hora de presionar y jugar. Hemos intentado hacer una presión alta y cuando te superan el campo se hacer muy largo. No hemos podido hacer un gol que nos hubiera metido en el partido", afirmó.



"Ellos presionaban muy bien. En la circulación hemos estado un poco lentos. El equipo no ha logrado lo que buscaba, presionar arriba y hacer gol. Confianza máxima en este equipo. Estamos haciendo una gran temporada en Liga, podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero pensando en el próximo partido", añadió.