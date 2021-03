Fútbol.- Laporta presidirá una Junta Directiva de 19 miembros con la novedad de Eduard Romeu

08/03/2021 Celebración de Joan Laporta y su equipo de 'Estimem el Barça' tras ganar las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, el domingo 7 de marzo de 2021 DEPORTES FCB



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lidera a partir de este miércoles, tras la toma de posesión del cargo, una nueva Junta Directiva integrada por 19 miembros, con Elena Fort como única mujer y con la novedad de Eduard Romeu, garante del aval económico que negoció el equipo de Laporta hasta el último momento.



Laporta presentó en su día un equipo de 15 posibles directivos, y finalmente serán 18 los miembros que, junto a él como presidente, formarán una Junta Directiva de 19 miembros. Entre ellos, los cinco que ya fueron directivos en algún momento durante su mandato, entre 2003 y 2010, como Rafa Yuste, Alfons Castro, Josep-Ignasi Macià, Josep Cubells y Elena Fort, que además es la única mujer.



También cuenta con gente que le apoyó en la candidatura de 2015, los penúltimos comicios en que perdió ante Josep Maria Bartomeu, como el empresario Miquel Camps o el abogado y socio de bufete Xavier Puig.



Y, después, caras nuevas como Antonio Escudero, que fue presidente del Girona FC durante cuatro años, o Jordi Llauradó, hijo del exvicepresidente en mandato de Joan Gaspart Jaume Llauradó. Completan el equipo Aureli Mas, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Joan Solé, Juli Guiu, Ferran Olivé, Àngel Riudalbas, Joan Soler y Eduard Romeu.



Una Junta Directiva en la que no está el ex director general de CaixaBank Jaume Giró, quien iba a ser su vicepresidente económico y que fue el garante del programa del área económica durante la campaña electoral. Por motivos personales y laborales, dejó el proyecto el pasado fin de semana.



Una salida que propició que Joan Laporta tuviera que buscar nuevos compañeros de aventura para poder avalar el 15 por ciento del presupuesto, los 124,6 millones de euros marcados en este caso por los Estatutos del club, antes de poder tomar posesión del cargo.



Fruto de esas negociaciones se incorpora a la Junta Directiva Eduard Romeu, vicepresidente de la empresa Audax Renovables. Compañía cuyo presidente, José Elías, ha contribuido al aval y, ante la imposibilidad de entrar en la Junta por no cumplir con la condición de antigüedad como socio del club, ha colocado a su mano derecho al lado de Laporta.



Se confirma también la presencia en la Junta Directiva del empresario de Vilafranca del Penedès Joan Soler, presidente del FC Vilafranca. Caso curioso porque iba a ser el vicepresidente deportivo del club en la precandidatura de Jordi Farré, pero éste no pasó el corte de las firmas para ser finalmente candidato. Soler, no obstante, se enrola en la Junta de Laporta.