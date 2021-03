Fuerza aeronaval de Panamá decomisa más de tres toneladas de droga

Fotografía cedida hoy por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá que muestra un alijo de droga decomisado durante un operativo en el Pacífico panameño, en el muelle 3 del puerto de Rodman (Panamá). EFE/ Servicio Nacional Aeronaval de Panamá

Panamá, 16 mar (EFE).- Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá decomisaron 3.273 paquetes de droga en cuatro operaciones realizadas en el Pacífico y Atlántico panameños, y detuvieron a seis personas presuntamente vinculadas con el ilícito, informó este martes el organismo de seguridad.

El primero de los operativos dejó como resultado el decomiso de 1.143 paquetes de una droga no determinada, así como de una lancha que transportaba la sustancia ilícita y que fue interceptada por los efectivos del Senan al sur de Isla San José en el Archipiélago de las Perlas, en el litoral Pacífico.

El organismo de seguridad panameño informó este martes que, además de la incautación de la lancha y la sustancia ilícita, fueron aprehendidos tres tripulantes no identificados.

Una segunda incautación de 1.317 paquetes de droga, tampoco determinada en peso y tipo, en coordinación con agentes del Senan y la fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP), tuvo lugar en el perímetro del Puerto de Vacamonte en la provincia de Panamá Oeste, también en el Pacífico panameño.

En este operativo realizado en el puerto de Vacamonte se detuvo a una persona, no identificada, supuestamente vinculado con la droga.

Otro decomiso de 273 paquetes de una sustancia ilícita, que no ha sido determinada en su peso ni en su tipo, se produjo también en los predios del Puerto de Vacamonte, donde se aprehendió a dos personas presuntamente vinculadas con el alijo, y se confiscó una lancha.

Además, en una cuarta operación agentes del Senan ubicaron dentro de un contenedor en el Puerto de Cristobal, en la caribeña provincia de Colón, 540 paquetes de droga que estaban ocultos en medio de unos sacos con cebollas, sin que se hayan registrado detenidos .

El pasado 7 de marzo, un total de 1.500 paquetes de droga fueron decomisados en un contenedor procedente de Costa Rica y con destino final la India, previa parada de trasbordo en Bélgica.

Además, el pasado 23 de febrero las autoridades informaron del decomiso de 3.665 paquetes de drogas hallados en dos contenedores procedentes de Colombia y con destino a un puerto de Europa, y a mediados de ese mismo mes la Policía Nacional (PN) decomisó 1.818 paquetes de una sustancia ilícita hallados en dos contenedores en un puerto de Colón y con destino final a Bélgica.

Panamá es utilizado por grupos trasnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.

Las autoridades de Panamá decomisaron en 2020 un total de 84,87 toneladas de droga, la gran mayoría cocaína, con las mayores incautaciones en el área del Caribe, que se convirtió en una ruta clave para este tránsito internacional ilícito, según con los datos del Ministerio Público.