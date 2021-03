Estados Unidos.- Powell (Fed) aleja las preocupaciones sobre inflación pese al alza de las previsiones

06/10/2020 El presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su intervención en un actor organizado por NABE el 6 de octubre de 2020. ECONOMIA EMPRESAS NABE



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha alejado las preocupaciones sobre inflación en el país, pese a que en sus últimas previsiones, el banco central estima que llegará al 2,4% en 2021, frente al 1,8% estimado en diciembre.



"Hablar sobre inflación es una cosa, pero tener la inflación por encima del 2% es otra", ha zanjado el banquero central durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria.



Además, Powell ha asegurado que el alza reciente en las expectativas de inflación se debe a incrementos puntuales en los precios derivados de la pandemia, pero que no son incrementos sostenidos.



"El estado de la economía en dos o tres años es altamente incierto y no me gustaría centrarme demasiado en el momento exacto de un posible incremento de los tipos que está muy lejos en el futuro", ha apostillado el banquero central.



La previsión del conjunto de los miembros que conforman el máximo órgano de decisión de la Fed contempla que la inflación cierre 2021 en el 2,4%, mientras que en 2022 se situará en el 2% y en 2023 alcanzará el 2,1%.



El objetivo de la Fed es que los precios se sitúen en el 2%. No obstante, dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta es que el incremento de los precios se sitúe "moderadamente" por encima de ese nivel durante "cierto tiempo" para que la inflación registre una media del 2%.



Para lograr este objetivo, la Fed se ha comprometido a no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.