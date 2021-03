Estados Unidos.- La Fed mantiene tipos en el 0% y se compromete a usar todas sus herramientas

06/10/2020 El presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su intervención en un actor organizado por NABE el 6 de octubre de 2020. ECONOMIA EMPRESAS NABE



WASHINGTON, 17 (EUROPA PRESS)



El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido por unanimidad mantener los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, lo que supone el menor nivel posible, ya que la autoridad no contempla tipos negativos.



Además, los banqueros centrales del país se han comprometido a usar "el abanico completo de herramientas" para apoyar a la economía de Estados Unidos durante esta crisis con la intención de incentivar su objetivo dual de pleno empleo y estabilidad de precios.



Por otro lado, la Fed ha destacado que, pese a que se había registrado una moderación en el ritmo de recuperación, los indicadores de actividad económica y empleo "han repuntado recientemente". No obstante ciertos sectores siguen afectados gravemente por la pandemia.



La Fed ha indicado que, dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta es que el incremento de los precios se sitúe "moderadamente" por encima de ese nivel durante "cierto tiempo" para que la inflación registre una media del 2%.



Para lograr este objetivo, la Fed se ha comprometido a no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.



Por otro lado, el instituto emisor estadounidense ha mantenido su intención de comprar 120.000 millones de dólares al mes en activos hasta que aprecie que se han realizado "progresos sustanciales" hacia sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios.



Las compras se compondrán, como venía siendo habitual, de 80.000 millones mensuales en bonos del Gobierno y 40.000 millones en titulizaciones hipotecarias. "Estas compras de activos ayudan a fomentar el funcionamiento ágil del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando por tanto el flujo de crédito hacia hogares y empresas", ha indicado la Fed.



PREVISIONES ECONÓMICAS.



Por otro lado, la Fed también ha publicado la actualización de sus previsiones macroeconómicas, así como las estimaciones de sus miembros sobre la evolución de los tipos de interés.



El 'dot-plot', o diagrama de puntos, se ha modificado al alza con respecto a la última reunión. Aunque cuatro miembros de la Fed consideran que el organismo subirá tipos en 2022, la mayoría no espera que se produzcan alzas ni a corto ni a medio plazo.



La proyección central del instituto emisor apunta a que los tipos de interés se situarán en 2021 en el 0,1%, la misma cifra que la estimada en diciembre. Para 2022, la previsión se ha elevado desde el 0,1% a un rango entre el 0,1% y el 0,4%.



En cuanto a la evolución macroeconómica, la Fed ha mejorado sus perspectivas. Así, ha elevado hasta el 6,5% el crecimiento del PIB del país en 2021, frente al 4,2% estimado en diciembre. De su lado, el crecimiento previsto para 2022 se ha mejorado en una décima, hasta el 3,3%, y el de 2023 se ha rebajado en dos décimas, hasta el 2,2%.



Con respecto al desempleo, la Fed estima que el país cerrará el año con una tasa de paro del 4,5%, frente al 5% estimado hace tres meses. En 2022, el desempleo se reducirá al 3,9%, tres décimas menos que la previsión anterior.