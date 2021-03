España.- Iglesias acusa al PP de buscar con Vox "destruir la libertad" en Madrid y Egea le augura un batacazo electoral

10/03/2021 El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El líder de Podemos recrimina a los populares que "no le llegan a la altura de los zapatos a los comunistas españoles"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha acusado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de "comprar" diputados de Ciudadanos para tratar de abortar la moción de censura en Murcia y ha lanzado a los populares que su proyecto político, junto a sus socios de "ultraderecha", es "destruir la libertad".



Por su parte, el dirigente popular ha ironizado que si buscaba ir a la oposición no había mejor opción que dar el salto como candidato en Madrid y ha lanzado, tanto al líder de Podemos como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando hablen de corrupción recuerden que la formación morada está investigada.



Además, García Egea ha señalado que nadie quiere estar "en el barco de Sánchez e Iglesias" y ha replicado al presidente que lo que él llama "transfuguismo", para "toda España" es "dignidad".



Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso e interpelado por el 'número dos' del PP, Iglesias ha aludido a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, en las que será candidato, para recriminar las críticas de la formación al comunismo y su contraposición a la libertad.



En este sentido, ha apuntado que hablan "mucho de comunismo o libertad" cuando en España los militantes de esta ideología se "jugaron la vida" para traer la democracia.



IGLESIAS A EGEA: "¿CÓMO HA CONSEGUIDO LA PASTA?"



"No le llegan a la suela de los zapatos a los comunistas españoles", ha enfatizado Iglesias para recriminar a Egea que son "un partido corrupto" que teme su paso a Madrid, al recurrir a la Junta Electoral el vídeo en el que anunció su candidatura.



También ha atacado al secretario general del PP al insistir en que ha comprado a tres exdiputados del Cs, a los que se ha integrado en el Ejecutivo de Murcia, para abortar la moción de censura presentada contra el presidente popular Fernando López Miras. "¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o algún constructor?", ha cuestionado.



En contraposición, Egea ha aludido a la intervención previa de Sánchez para advertirle, cuando aluda a la corrupción, que estaría "más callado" porque el PSOE ha planteado en Murcia la moción de censura con "un señor de su partido imputado por prevaricación", en alusión al líder socialista en esta región, Diego Conesa.



Por tanto, ha recalcado que no admite lecciones de Sánchez cuando Iglesias preside un partido imputado por corrupción, tiene en su gabinete a "dos ministras de los ERE" o al titular de Transportes, José Luis Ábalos, de quien ha dicho que "fue a por 30 maletas de plata".



SOLO VA A QUEDAR PARA RODEAR LA ASAMBLEA TRAS LAS ELECCIONES



A continuación, el diputado popular ha bromeado con la decisión de Iglesias que presentarse a las elecciones en Madrid. "¡Qué poco nos ha durado!", ha manifestado luego para reprocharle que ha abandonado sus funciones al frente del Ministerio de Derechos Sociales.



García Egea también ha replicado las acusaciones de Iglesias de comprar diputados al asegurar que "las personas con dignidad y principios" no hacen las cosas así, para luego afirmar que sabe que, en su caso, "necesita robar una tarjeta sim", en clara referencia al 'caso Dina'. Por tanto, ha augurado a Iglesias que, tras las elecciones en Madrid, solo le va a quedar "sentarse a rodear la Asamblea de Madrid".