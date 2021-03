Ellen DeGeneres narrará documentales de naturaleza para Discovery

La actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 mar. (EFE).- La actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres añadirá a su currículum experiencia como narradora de documentales sobre naturaleza para la plataforma Discovery+.

El canal anunció este miércoles el fichaje de la estrella, que se estrenará en esa labor con la serie “Endangered”, una producción conjunta de la BBC que sigue al grupo de exploradores que trabaja para completar el mayor registro de especies naturales de la historia, llamado The Red List.

La serie se estrenará el 22 de abril de 2021.

"DeGeneres desarrollará y producirá una gran variedad de especiales, series y documentales a los que aportará su encanto, pasión e ingenio tanto delante como detrás de la cámara”, anunció Discovery en un comunicado.

El fichaje llega después de un año en el que la popularidad de DeGeneres se ha resentido por las acusaciones de que su programa televisivo promovía una cultura laboral "tóxica", acoso profesional y racismo, tras las que de disculpó personalmente.

"El día uno de nuestro programa, le conté a todos en nuestra primera reunión que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz, y todo el mundo sería tratado con respeto", escribió en una carta.

DeGeneres, de 62 años, es una de las figuras más influyentes del panorama mediático en Estados Unidos.

La presentadora y actriz conduce desde 2003 "The Ellen DeGeneres Show", un exitoso programa televisivo cuya popularidad le ha dado fama en todo el mundo.

En su carrera también sobresale la serie "Ellen" (1994-1998).

Casada con la actriz Portia De Rossi, DeGeneres es también una gran referencia en el activismo a favor de la comunidad LGBT.