El técnico Diego Martínez se lleva a 27 jugadores a Budapest

El entrenador del Granada FC, Diego Martínez. EFE/Miguel Ángel Molina/Archivo

Granada, 17 mar (EFE).- El entrenador del Granada, Diego Martínez, ha citado a 27 jugadores para el partido de este jueves ante el Molde, la vuelta de octavos de Liga Europa con 2-0 en la ida para el equipo español, aunque algunos de los que forman parte de la expedición no podrán jugar por lesión o por no estar inscritos en la competición.

El Granada ha partido a primera hora de este lunes en un vuelo chárter desde la ciudad andaluza hasta Budapest, escenario elegido por el Molde para el encuentro al no poder jugar en su estadio por las restricciones existentes en Noruega a la entrada de personas en el país por el coronavirus.

Diego Martínez ha repetido lo que hizo en el partido de vuelta de la anterior eliminatoria ante el Nápoles italiano, que es decidir que viaje toda la plantilla, salvo los que por cuestiones médicas no estén en disposición de hacerlo, estén o no disponibles para el partido.

Los únicos futbolistas que se han quedado en Granada han sido el lateral francés Dimitri Foulquier, el atacante colombiano Neyder Lozano y el defensa del filial Pepe Sánchez.

Foulquier se lesionó en el pasado partido ante la Real Sociedad, mientras que Lozano y Sánchez están convalencientes tras sendas intervenciones quirúrgicas.