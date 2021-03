El público del Festival de Miami premia a "Plantados" en medio de la polémica

Fotografía cedida por la Producción Plantados donde aparece el director Lilo Vilaplana durante el rodaje de "Plantados". EFE/Producción Plantados

Miami, 17 mar (EFE).- La película "Plantados", basada en la vida de los presos políticos cubanos que se negaron a usar el uniforme de presos comunes, ganó el Premio del Público al mejor largometraje en el Festival de Cine de Miami, en medio de una polémica entre su director, Lilo Vilaplana, y la organización del certamen.

Vilaplana, cubano exiliado en Miami, se quejó el domingo a medios de prensa de que el festival hubiera dado el premio oficial a "Cuban Dancer", un filme del ítalo-nicaragüense Roberto Salinas.

"El irrespeto del Festival de Cine de Miami al exilio histórico y su complicidad con la dictadura castrista es una ignominia", dijo en redes sociales el director cubano, quien consideró que su película no fue tratada como a su juicio debería haberlo sido.

El Festival, que fue clausurado el domingo 14, anunció este martes los premios que mediante votación concede el público, que fueron a parar a "Plantados" (largometraje), "Petra", de Randy Valdés (cortometraje) y "A New Dawn", de Manny Soto (documental).

Vilaplana agradeció a todas las personas que apoyaron la producción cinematográfica. "Gracias por preferir PLANTADOS! Los esperamos en el CINE!!!", escribió en Facebook.

Rodada entre Miami y Puerto Rico y con actores en su gran mayoría radicados en el sur de la Florida, "Plantados" se estrenó mundialmente el pasado viernes en el Miami Film Festival.

Está basada en testimonios de presos políticos que "prefirieron quedarse en calzoncillos que hacer concesiones al régimen comunista", según dijo Vilaplana en una reciente entrevista con Efe.

El guión fue obra de Vilapana y de dos expresos políticos, Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao, posteriores a los "plantados", como son conocidos los protagonistas de la historia que narra el filme.

Dos "plantados", Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez, este último autor del libro "Rehenes de Castro", colaboraron en el filme producido por Leopoldo Fernández Pujals.

El Miami Film Festival, dirigido por Jaie Laplante y organizado por la universidad Miami Dade College, no ha respondido a las acusaciones de Vilaplana.

"Al Festival de Cine de Miami le gustan las películas cómplices con la dictadura", dijo Vilaplana a Cubanet, para referirse al "tratamiento de quinta" que, según dijo, recibió "Plantados".